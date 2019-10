Scorpions celebran su medio siglo con un disco

La mítica banda alemana de rock duro Scorpions cumple este año medio siglo de historia y lo celebra con un nuevo álbum de estudio fiel a la filosofía del grupo, titulado "Return to Forever", y una gira que les llevará por todo el mundo.



"Es un álbum que trasmite muy bien la filosofía de la banda del "todos para uno y uno para todos"" y que muestra, además, la "locura" de estos cincuenta años de "viaje", explica el fundador del grupo, Rudolf Schenker, en una entrevista con Efe.



El guitarrista se dio cuenta del aniversario redondo al caerle en las manos, casi por casualidad, el libro de contabilidad que les llevaba su madre para garantizar que devolvieran el dinero que les había prestado el padre en los inicios del grupo y el caso, precisa, es que la primera entrada data de septiembre de 1965.



La banda se había embarcado en 2010 en la que iba a ser su gira mundial de despedida, con tanto éxito que quisieron replantearse su retirada.



Liderado por el cantante Klaus Meine, el grupo se contagió de esa "impresionante euforia" de la que era testigo cuando subía al escenario, a lo que se sumó el hecho de contar cada día con más seguidores entre el público joven, algo que comprobaba en la red social Facebook.



Si entonces la banda contaba con entre 1,5 a 2 millones de "fans", hoy en día ya supera los seis millones, de los cuales el 80 % tiene entre 16 y 28 años, asegura Schenker.



A ellos quiso regalar el grupo su disco "Comeblack" (2011), un recopilatorio de los mejores temas de los Scorpions, grabados de nuevo en versión digital, y que incluye también algunas versiones de canciones de otros grupos que les han influido.



Después llegó la oferta de la cadena de televisión MTV de grabar un "unplugged", del que salió un disco en 2013 tras un concierto al aire libre ante 3.500 personas en el teatro Lycabettus de Atenas.



De la intención de sacar un disco con algunas ideas que habían trabajado en el pasado pero nunca plasmado en un álbum surge finalmente "Return to Forever", fruto de este "nuevo impulso creativo", que reúne doce temas, algunos nuevos, a los que se suman cuatro "bonus tracks" en la edición Deluxe.



"Me veo como un agricultor: en los años 60 nos hicimos con las tierras, en los 70 plantamos las semillas y hoy recojo la cosecha; lo quiero ver así, yo ya no me estreso, ya no puedo influir en la cosecha, porque la cosecha sale de lo que hicimos entonces", explica Schenker.