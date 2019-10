Retiran credencial de veedor a Tuto en elecciones de Venezuela

La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, informó que le fue revocada la credencial del expresidente boliviano Tuto Quiroga, del colombiano Andrés Pastrana y del uruguayo Luis Lacalle, invitados por la oposición para observar las elecciones legislativas que transcurren este domingo.



"Se le suspende irrevocablemente la credencial, que se le había otorgado en horas de la mañana, por sus declaraciones completamente fuera de lugar", manifestó Lucena, según informó Telesur en su cuenta de Twitter.



Pastrana y Quiroga acompañaron a Mitzy Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, bajo arresto domiciliario, a ejercer su derecho al voto en los comicios parlamentarios que se celebran hoy en Venezuela.



Los ex gobernantes si bien acompañaron a Capriles no entraron en el colegio electoral caraqueño en el que sufragó la mujer, acatando la advertencia hecha la víspera por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.





Lo que dijo la presidenta del CNE



"Hemos observado declaraciones (de parte de Jorge Quiroga) que no se compadecen con el clima de tranquilidad que debe reinar hasta el cierre y hasta que se produzcan los resultados electorales", dijo en rueda de prensa Tibisay Lucena.



"No está contemplado en la norma, y en plena flagrancia contra las leyes electorales y normas que rigen en Venezuela, no está permitido que se hagan declaraciones ni de los venezolanos ni mucho menos a actores políticos extranjeros que vienen aquí a acompañar a las organizaciones políticas", añadió.