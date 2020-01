Subasta vestido de novia para pagar su divorcio

Una británica, identificada como Samantha Wragg, ha puesto a la venta su vestido de novia en el sitio de subastas “eBay” para poder costearse el trámite de divorcio, indicó, tras descubrir que su esposo le era infiel, según informa Infobae.



"Está en perfectas condiciones pero hay que llevarlo a la tintorería para quitarle el hedor a traición". Esa es la atípica descripción que da la mujer, apunta la BBC Mundo.



Con su venta pretende financiar la separación de su todavía marido.

"Lo estoy vendiendo principalmente para pagar mi divorcio, pues mi esposo al dejarme me llenó de facturas", explica en el moderno clasificado.



"Si quieres un vestido lleno de malos recuerdos y esperanzas y sueños rotos, éste es el tuyo", añade Wragg, de 28 años.



"Espero que te traiga mucha más felicidad que a mí y si no… bueno, siempre puedes volver a venderlo aquí".



Según realata la web muyclarin.com, un día Samantha se despertó en su casa de Chesterfield, Inglaterra, y su esposo ya no estaba. Sólo seis meses de casados y el hombre ya se había ido con otra.



Durante más de un año, Samantha estuvo de duelo por la ruptura. Hasta ahora, que cumplió 28 años decidió que la vida sigue. Y para empezar, quiere divorciarse del marido infiel. Pero como no tiene dinero para los trámites, eligió el camino corto de la moda.



La venta la planteó a modo de subasta. El precio inicial que Wragg fijó para el vestido, cuando puso el anuncio el 11 de agosto, era de US$658, las ofertas rápidamente llegaron a subir como espuma, hasta el jueves según detalla la BBC Mundo ya había alcanzado los US$86.698. La subasta termina el domingo 21 de agosto.