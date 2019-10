Morelia mostrará sus atributos en nuevo disco

8/04/2015



Con la cumbia y la bachata Morelia dice que se siente ella misma, coqueta y airosa, y demostrando todos sus atributos. En estos nuevos ritmos se sumerge la cantante chuquisaqueña en el nuevo disco que comenzó a grabar junto a la cantante Guísela Santa Cruz como su productora.



Prohibido es el primer sencillo del disco que entró al estudio de grabación, con las letras de César Espada y en ritmo de bachata. El tema ya suena en las emisoras Caliente, Andrés Ibáñez, Oriental y EL DEBER Radio, donde los seguidores de Morelia pueden solicitarlo.



Esta semana comenzarán a grabar el videoclip que será promocionado en los medios de comunicación, para relanzar la carrera de la cantante de Muyupampa, que durante 10 años se paseó por importantes escenarios nacionales mostrando un rostro diferente de la música chaqueña, las cuecas, los bailecitos y las chacareras lucían frescas, joviales y derrochaban sensualidad.



Desde el Chaco al mundo



La provincia Muyupampa de Chuquisaca ‘parió’ a esta talentosa intérprete de folclore de 18 años. Allí, cuando apenas cumplía los ocho, Morelia comenzó una carrera silenciosa, en la que su mamá fue su mánayer, la familia su productora, y el difunto Huáscar Aparicio, el padrino que la ayudaría a aprovechar su gran voz y a promocionar su talento.



Morelia recuerda que su papá descubrió que la voz ronca de su pequeña era ideal para interpretar canciones rancheras, al escucharla interpretar La ley del monte, de Vicente Fernández, en el trayecto de varios kilómetros que recorrían a diario para llevarla al colegio.



“Tras que comencé a cantar mis padres me ayudaron para que me profesionalice y descubrí que amaba hacerlo. Pasé mi infancia entre clases de canto y actuaciones, pero valió la pena porque no hay mejor sensación que estar sobre un escenario”, expresa la también estudiante de segundo semestre de Marketing y Publicidad, de la Utepsa.



Guísela entra a la producción



Es la segunda artista que Guísela Santa Cruz produce, pues la primera fue ella misma, aplicando una y otra vez los conocimientos de su profesión: Ingeniería Comercial.



Con Morelia, de quien destaca su belleza y talento, trabajará en la selección de temas, aportando a los arreglos musicales, programando medios y moviéndola en festivales y espectáculos