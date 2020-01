Lisbeth Aranda se lanza como la ‘sexy girl’ de la pantalla

Quizá nunca pensó ser conductora (pero lo hace muy bien). Es una mujer de retos, de esos arriesgados, así como salen en EEG. Ahora Lisbeth Aranda salta de la pasarela a la pantalla chica desde mañana, a las 18:00, en Esto es Guerra. El show, de la red PAT.

La supermodelo hará dupla con Ana Paula Ibáñez, la actriz salida de Chaplin Show que también debuta en la caja boba. Ambas le pondrán su sello original a la conducción.



Una carrera ejemplar

Lisbeth (33), la morocha de rasgos asiáticos, ya sabe de conducción, pero es la primera vez que tendrá un programa propio y en una red nacional. Antes condujo dos especiales, uno en ESPN y otro en Fashion TV, cuando vivió por nueve años en Ciudad de México; también realizó un curso especial en Buenos Aires (Argentina).

Este 2017 Lisbeth no solo se lanza a la TV, sino también cumple 15 años en el mundo del modelaje. “Si es que no son 18”, agrega. No piensa poner pausa a las pasarelas porque “esa es su vida” y también piensa quedarse en su tierra.



El programa

Esto es Guerra. El show será como ‘spin-off’ de Esto es Guerra. Tendrá el detrás de cámaras, notas, las polémicas entre los guerreros y otros espacios.

Por ejemplo, los chicos de los colegios tendrán la oportunidad de competir en vivo por un día. Y también se mostrará el lado humano de los competidores en Guerrero Social; además que se mostrará cómo vive cada uno de ellos. Todo se enlazará con la cuenta de Facebook.

El ingrediente musical será con el ranking de la semana y las coreografías de los guerreros. Pegate a la TV, que el programa promete mucho.