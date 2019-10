Bloque opositor no define candidatos para Chuquisaca

En la oposición aún no definen quiénes serán sus candidatos a la Gobernación y al municipio de Sucre, pues todavía se manejan nombres; en Demócratas, para la Alcaldía de la capital, están Luis Ayllón, Aydeé Nava (exalcaldesa) y Tomasa Yarhui (candidata a la Vicepresidencia por PDC), además de Jaime Barrón (ex alcalde), aunque estas tres últimas personas todavía no tienen definido por cuál agrupación o partido político van.



En el caso de la Gobernación, los opositores manejan los nombres del exasambleísta Silvio Rodas y el exalcalde de Incahuasi Alberto Amaro propuestos por Demócratas. En ese bloque se mencionan las listas en absoluta reserva y hasta ayer no se sabía nada.



Por su parte, el alcalde de Sucre, Moisés Torres, tampoco definió su posible postulación a la espera de encontrar respaldo para ir a la reelección. Inicialmente fue postulado por la agrupación Chuquisaca Somos Todos, sigla con la que también postularía el dirigente de la Federación Única de Campesinos, Damián Condori, acérrimo opositor de Esteban Urquizu.



En el Tribunal Supremo Electoral departamental habilitaron una comisión para atender consultas de candidatos. El plazo para registrar candidaturas fenece hoy a la medianoche/ WZ