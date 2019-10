Periodistas ven riesgos en el ejercicio de su oficio

Este 10 de mayo se recuerda el Día del Periodista boliviano y miembros de este sector, alertan sobre las complicaciones que se avizoran en el ejercicio de esta labor que a escala mundial, se ha visto afectado por gobiernos y poderes fácticos creando un "deterioro profundo para ejercer su función en total libertad o independencia", como lo indica Reporteros sin Fronteras (RSF), una de las principales ONG defensoras de esta profesión.



En países como Arabia Saudí, Irán, Corea del Norte, Burundi, Eritrea, Azerbaiyán, Cuba, Venezuela, Rusia o China, se han reforzado drásticamente los controles sobre los periodistas, dice el reporte internacional.



Mientras que en Bolivia, la libertad de prensa está restringida por medidas regulatorias gubernamentales sustentadas en concebir a los medios de comunicación y a los periodistas como “enemigos” del actual proceso de cambio. "Mientras no se modifique esta mirada del poder respecto de los periodistas, no cambiará mucho esa relación", dice Carlos Morales Peña, editor de Apertura de la web de EL DEBER.



Morales cree que dentro de lo profesional, el mayor desafío de la prensa está en ejercer el oficio con precisión y neutralidad, escuchando a todas las voces de cada proceso. Las nuevas tecnologías son una gran oportunidad para llegar a un público más amplio y más exigente.



Para Cecilia Dorado, que lleva 24 años trabajando en este campo, el periodismo conlleva un "sinfin" de responsabilidades implicadas con la ética y el amor por un oficio que demanda una gran cantidad de tiempo y que a veces no es bien recompensada.



"El periodismo está cada vez más amenazado por el poder y los intereses económicos en todos sus niveles. Una de las cosas que se ha visto, es la tendencia a presionar y de alguna manera generar cierto temor en los medios al punto que los periodistas se tienen que autocensurar para no seguir profundizando ciertos temas", advierte.



Es precisamente con Dorado, que EL DEBER conversó, para conocer una visión de lo que es el ejercicio de esta noble labor. Te invitamos a ver el video colocado arriba de esta nota.



Evo y su saludo

En el marco de los festejos por el Día del Periodista, el presidente Evo Morales a través de un tuit, saludó a los "periodistas que luchan por la liberación de nuestros pueblos frente a otros que trabajan para someter la patria al imperio.