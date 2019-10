Periodista pone en su lugar a entrevistado por comentarios sexistas

Una entrevista en una cadena de televisión libanesa se hizo polémica cuando un invitado le faltó el respeto a la conductora del espacio por el simple hecho de ser mujer y no estar a “su altura” para discutir un tema en vivo, en cadena a nivel nacional.



Rima Karaki, presentadora de un espacio de entrevistas en la televisora AL Jadeed TV sostuvo una acalorada discusión con el jeque Hani Al-Seba’i, radicado en Londres.



La conversación era para saber el motivo por el cual algunos cristianos ingresan a las filas del Estado Islámico. Ante la pregunta de la periodista, el entrevistado comenzó a narrar detalles históricos que hacían larga la charla y no respondían a la pregunta realizada.



Ante esto, Karaki le pidió ser más breve por motivos de tiempo y de llegar a una respuesta en concreto, lo que fue tomado como una “ofensa” por el clérigo que la mandó a callar por ser una mujer y no estar a su nivel. “Contestaré como me da la gana”, indicó.



Esto causó la respuesta inmediata de la conductora, quien manifestó que no lo faltara el respeto y que necesitaba una respuesta, si no la entrevista iba a ser infructuosa. El consultado se puso más furioso y enfatizó que lo tenían que respetar, porque daba su punto de vista.



Al final, la misma periodista cortó el enlace y dijo: “O hay mutuo respeto o no hay entrevista”, y atinó a poner en su lugar al entrevistado, haciéndole recordar que dentro del set ella era la que dirigía la conversación y que sin respeto el programa no continuaba.