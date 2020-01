Muere Chuck Berry, una leyenda del Rock

La leyenda del Rock n' roll Chuck Berry murió el sábado a los 90 años de edad, informó la policía de Missouri.

"El Departamento de Policía del Condado de St. Charles confirma con tristeza la muerte de Charles Edward Anderson Berry padre, mejor conocido como el legendario músico Chuck Berry", dijo el Departamento en Facebook.

La Policía acudió a un llamado de emergencia médica en una casa en una localidad del oriente del estado de Missouri, cerca de la ciudad de Saint Louis.

Socorristas encontraron en la vivienda a un hombre inconsciente y no pudieron reanimarlo, señaló la Policía.

Berry, guitarrista y cantante, es conocido por éxitos como "Roll sobre Beethoven" y "Sweet Little Sixteen", en las décadas de 1950 y 1960, y fue de los pioneros del rock n'roll.

Charles Edward Anderson Berry nació en San Luis, Misuri, el 18 de octubre de 1926. Fue conocido artísticamente como Chuck Berry.

Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Gracias a canciones como "Maybellene" (1955), "Roll Over Beethoven" (1956), "Rock and Roll Music" (1957) y "Johnny B. Goode" (1958), Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del rock and roll.

La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete n.º 5 de toda la historia en su lista "The Immortals" superado solo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Asimismo, "Johnny B. Goode" su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista.

Por su legado al género rock ganó en 2014 el Premio Polar, considerado el "Premio Nobel de la música".

Una leyenda

El músico Bruce Springsteen calificó a Chuck Berry, fallecido este sábado a los 90 años, como el roquero más grande de todos los tiempos.

"Chuck Berry fue el mayor intérprete del rock, el mayor guitarrista y el letrista de rock más puro", escribió "El jefe", que tenía una relación cercana con Berry, en su cuenta de Twitter.

Springsteen cita a menudo a Chuck Berry como una de las mayores influencias que recibió en su carrera.

Los dos guitarristas colaboraron por primera vez en la década de 1970, cuando Springsteen iniciaba su trayectoria, y otra vez en 1995, en un concierto de gala para abrir el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland (Ohio).

Berry, que nació y vivió parte de su vida en la zona de St. Louis, Missouri, fue encontrado este sábado inconsciente por paramédicos que no pudieron reanimarlo.