Audio revela como jefe militar humilla a sargento

"Toda tu p... vida vas a ser subalterno", le dice, supuestamente, un jefe militar a un sargento en un Regimiento de Warnes, según una denuncias realizada por Roberto de la Cruz, integrante del Consejo Nacional de Defensa de la Constitución (Condecob).



Los hechos, según la descripción del exasambleísta departamental, se produjeron debido a los cuestionamientos que el uniformado realizó a un coronel, de iniciales B.G.O.S., referidos a la orden de destino. Se realizará una denuncia por racismo y discriminación.



"¿Cuál es tu problema? Yo por último sabré a quien mandar, vos, sarnoso de m... no me va a decir a quien mandar o no mandar. Cuidado papilo cara.. te estás confundiendo aquí. Cara... debías entrar al Colegio Militar, entonces, para que seas subteniente y con el tiempo seas comandante y no seas un sarnoso de m...", detalla la grabación.



"El caso sera denunciado al ministerio publico en defensa del subalterno, por que los sargentos y suboficiales no están solos peor abandonados", dijo de la Cruz, quien en otras ocasiones denunció los malos tratos que sufren soldados.



Otra parte de la grabación detalla: "Toda tu p... vida vas a ser subalterno. Si no te gusta esta vida, deberías pedir tu baja, ¿vos crees que te vas a salvar? Al año vas a ir al puesto, va a seguir siendo la misma m...".



De la Cruz informó, a radio Erbol, que el sargento, cuyo nombre pidió mantener en reserva, denunció en al menos tres oportunidades al jefe militar, por las agresiones de las que era víctima. "Lo agredió verbalmente diciéndole que era un burro, animal y cómo egresan de la Escuela de Sargentos sin conocimiento".