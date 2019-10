15 tareas para vacaciones emocionan al mundo

Un profesor de una escuela italiana realizó un listado de 15 emotivas tareas para que sus alumnos intenten aplicar y tengan unas vacaciones inolvidables.



El listado de deberes realizado por el profesor Cesare Cata fue pensado para sus alumnos de una escuela de secundaria ubicada en la región italiana de Le Marche.



Tras la elaboración de la lista, el maestro subió una foto a su perfil de Facebook y a la fecha ya cuenta con más de 6.000 "likes" y 5.000 compartidos.



Conoce la lista de "Deberes del verano 2015", traducida del italiano, que no tiene ningún problema matemático o ejercicio de literatura y se enfoca en la búsqueda de la felicidad.



1. Por la mañana, de vez en cuando, camina solo por la orilla del mar. Mira cómo el sol se refleja en el agua, pensando en las cosas que más te gustan en la vida y siéntete feliz.



2. Intenta usar todas las palabras nuevas que has aprendido este año: podrás decir más cosas, podrás pensar más cosas y, cuanto más pienses, más libre te sentirás.



3. Lee lo máximo posible. No porque tengas que hacerlo. Lee porque el verano te inspira aventuras y sueños. Leyendo te sentirás como los pájaros volando. Lee porque es la mejor forma de rebelión.



4. Evita todas las cosas, situaciones y personas que te hagan sentir negativo y vacío. Busca situaciones estimulantes y amigos que te aprecian y te entienden por ser quien eres.



5. Si te sientes triste o asustado, no te preocupes. El verano, como todas las grandes cosas, trastorna el alma. Intenta escribir un diario donde puedas expresar tus sentimientos (y en septiembre, si quieres, lo leeremos juntos).



6. Baila sin sentirte avergonzado. En la calle cerca de tu casa o en tu habitación. El verano es un baile. Sería una vergüenza no formar parte de él.



7. Al menos una vez, tienes que ver el amanecer. Estar ahí en silencio y respirar. Cierra los ojos, agradecido.



8. Practica mucho deporte.



9. Si encuentras una persona que te gusta mucho, díselo con toda la sinceridad y la gracia de la que seas capaz. No pasa nada tanto si lo entiende como si no. Si no es recíproco, entonces no estaba previsto que él/ella formase parte de tu destino. De lo contrario, el verano 2015 es la gran oportunidad para caminar juntos (y si no funciona, vuelve al punto 8).



10. Recuerda lo que has aprendido en la escuela y consulta tus apuntes.



11. Sé feliz como el sol, indomable como el mar.



12. No digas palabrotas. Sé siempre educadísimo y gentil.



13. Disfruta de películas con diálogos emotivos, sobre todo en inglés. Esto te ayudará a mejorar tus habilidades lingüísticas y tus oportunidades de soñar. No dejes que la película acabe con los créditos. Vive la experiencia todo el verano.



14. Durante el día o la noche, sueña con cómo puede ser tu vida. Durante el verano, reúne fuerzas para no rendirte y haz todo lo que puedas para perseguir ese sueño.



15. Sé bueno.