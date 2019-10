Policías extorsionadores son enviados a Palmasola

Tras una audiencia de cuatro horas, este viernes, la jueza Albania Caballero decidió enviar a la cárcel de Palmasola, a los cinco efectivos de la Fuerza Delta que extorsionaron al ex reo David Paz Tufiño.



Los policías, que supuestamente cobraron la suma de 10.000 dólares a Paz Tufiño, estarán con prevención preventiva ya que reúnen los requisitos exigidos por ley conforme a procedimiento, según informó Elizabeth Icha, fiscal asignada al caso.



Por su parte, los abogados de los detenidos plantearon numerosos incidentes argumentando ilegalidad y vulneración al procedimiento. Al final, la jueza hizo una valoración de las dos partes y al encontrar indicios de culpabilidad determinó dicha prevención.



La medida de detención preventiva fue dictada mediante la audiencia cautelar y fue llevada a cabo en el juzgado primero anti corrupción, donde el Ministerio Público presentó elementos de prueba en contra de los uniformados, bajo el delito penal de concusión.



Asimismo, el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, determinó que los cinco uniformados serán dados de baja mediante una resolución emitida por el Comando Departamental de la Policía.



No investigarán a ex reo



La Fiscalía anunció también que no se investigará a David Paz Tufiño, quien entregó a los policías los 10.000 dólares por extorsión, informó el canal de televisión Red Uno.



Sobre el por qué el ex reo no se encuentra detenido, a pesar de las acusaciones que existen en su contra por narcotráfico y la desaparición de dos mujeres en Warnes, la Fiscalía no dio declaraciones.