Tarifa eléctrica de San Matías se está ajustando

Eduardo Paz, presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) informó que la Autoridad de Electricidad (AE) está trabajando el tema tarifario de San Matías; sin embargo, las presiones políticas perjudican las nivelaciones. Dejó en claro que este es un tema técnico y que demanda su tiempo.



“No es sencillo el tema, no es sencillo conseguir una nivelación, los estudios tarifarios demoran meses en estructurarse y meses en sus decisiones. Hubo un proceso tarifario hace cuatro años, no se fija en cualquier momento, en 2015 debió hacerse un nuevo proceso de fijación de tarifas, pero cuando iniciamos los estudios iniciaron las presiones políticas”, informó Paz.



La autoridad recordó que en 2011 fue la última vez que se realizó la fijación de la tarifa por el servicio de electricidad, de acuerdo con Paz, en la oportunidad en San Matías, al ser un sistema aislado (porque hay pocos usuarios) se fijó en 1,22 bolivianos, este año se debió actualizar el costo pero este trabajo se vio afectada por una presión política.



Desde la semana pasada un grupo de pobladores y dirigentes cívicos de San Matías permanecen en una vigilia (que cumple su día 10 este miércoles) en las puertas de ENDE exigiendo a las autoridades una rebaja a la tarifa por el servicio de electricidad.



En San Matías por cada kilovatio (kw) de consumo se paga 1,22 bolivianos; sin embargo, el promedio que se paga en el resto de las provincias del departamento no es mayor a los 0,75 centavos de boliviano.



