Desbloqueo de carretera a Oruro deja tres heridos

Al menos tres personas resultaron heridas producto del desbloqueo que la Policía propició en la carretera que une a La Paz con Oruro. El hecho se registró cerca del sector conocido como "Apacheta" y se usaron agentes químicos.



"Es lamentable que el Gobierno mande y mande a la Policía a rebasarnos cuando nosotros solo estamos exigiendo lo necesario para vivir bien. No tenemos agua, carecemos de un centro de salud, no hay alcantarillado, queremos vivir como personas y no como animales", dijo a radio Erbol Justina Paco, presidenta de la Urbanización "Los Lirios I" del Distrito 9 de Achocalla.



Según la dirigente de esa zona, desde hace 15 años esperan que existan obras en ese sector y señaló que los vecinos están cansados de las magras condiciones en las que viven. Amenazaron con retomar las medidas de presión.



Los datos indican que una de las granadas de gas lacrimógeno le llegó a una mujer en el pecho, otro poblador recibió un impacto en la pierna izquierda y un anciano fue afectado por inhalar el químico, lo que le provocó desmayos continuos.



El subcomandante departamental de La Paz, Abel de la Barra, explicó que "no hay instructiva de gasificar ni de actuar de forma violenta, solo estamos habilitando la vía, hemos hablado con los dirigentes para que exista el diálogo con la autoridad correspondiente"



Desde la terminal de buses de La Paz se suspendió durante la mañana la salida de buses en rutas interdepartamentales, debido al conflicto, mientras que otros vehículos quedaron parados en la carretera. Luego de la intervención policial se normalizó el tráfico.