Vecinos atan y azotan a dos menores acusados de robo

Vecinos del barrio Los Piyos, situado en inmediaciones del kilómetro 9 (jurisdicción de La Guardia), se levantaron temprano ayer para arremeter contra delincuentes que en horas de la madrugada ingresaron en una casa y robaron dos garrafas de gas licuado.



La acción vecinal posibilitó la captura de dos sospechosos del robo, que amanecieron amarrados a un poste, donde recibieron chicotazos a manera de escarmiento; incluso hubo alguien que propuso prenderles fuego, extrema iniciativa que no prosperó, pues finalmente la turba entregó a los adolescentes a la Policía.

No los quieren en el barrio

La sustracción de las garrafas tuvo lugar a las 5:00, cuando llovía en la capital cruceña. Alguien notó la presencia de extraños en la casa vecina y alertó al dueño, José Enrique Farfán Salazar, quien encontró al menos a tres sujetos rondando su inmueble.



Con la ayuda de otras personas capturó a dos muchachos, mientras que un tercero escapó. “Yo estaba en mi otra casa cuando me llamaron los vecinos, avisando que me habían robado garrafas. Los agarré con la ayuda de otras personas; uno me propuso devolverme una garrafa para que todo quede en nada. Conozco a uno de los autores, porque vive en el barrio, al otro, no. Queremos que se vayan del barrio, son drogadictos, cada noche se paran en las esquinas. Si no se van, vamos a hacer justicia por mano propia”, dijo Farfán.



Comentarios similares vertieron dos mujeres, entre ellas una que manifestó haber sido víctima de robo el 13 de enero. Según la denuncia, cuatro sujetos entraron a su casa por una ventana y robaron ropa, un DVD, una mochila y Bs 1.200.



La afectada añadió que los ladrones son integrantes de una pandilla formada por unos 30 jóvenes malentretenidos liderados por un tal ‘Chávez’. “No he podido dormir, algo me inquietaba, además que los perros ladraban insistentemente; era un grupo que se reúne en la esquina. Ojalá que no los suelten, que los lleven donde puedan rehabilitarse. Ahora se salvaron, pues casi los queman”, señaló Martha V. (30).



El capitán Saúl Salazar, director de la Felcc de La Guardia, explicó que los adolescentes estaban saludables, aunque con hálito alcohólico. Se está corroborando si son menores de edad para procesarlos donde corresponda