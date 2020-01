ASFI desmiente rumores de quiebra del BCP

La Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), ante versiones infundadas que circulan en redes sociales sobre una posible quiebra del Banco de Crédito S.A. (BCP), a través de un comunicado desmintió esta falsa noticia y afirmó que la entidad financiera mencionada es una de las más sólidas y solventes del sistema financiero.

Explicó que el BCP cuenta con más de $us 2.415 millones en activos, $us 1.853 millones en captaciones del público, su cartera de crédito es de $us 1.676 millones, un índice de mora del 1,8%, y un coeficiente de adecuación patrimonial de 12,08%, muy por encima del 10% establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros y del promedio del sistema bancario, indicadores que evidencian que el BCP S.A. goza de estabilidad financiera.

“ASFI es la única entidad reguladora en el país para brindar información oficial sobre la situación de las entidades financieras, y es su responsabilidad velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las mismas, además de preservar la estabilidad del Sistema Financiero en el país”, señala el comunicado.

El comunicado añade que la ASFI efectuará las acciones pertinentes para dar con los responsables del rumor que intentó afectar la imagen del BCP, y señala que estos incurrieron en la presunta comisión del delito de difusión de información financiera falsa.

“Se considera delito financiero, la difusión de información financiera falsa acerca del sistema financiero o de sus entidades, que induzca o provoque el retiro masivo de una o varias entidades de intermediación financiera, dañando o deteriorando la imagen y estabilidad de una entidad de intermediación financiera o de dicho sistema, mismo que es sancionado con privación de libertad de cinco a 10 años”, añade el texto de la ASFI.

Desde el BCP afirmaron que los rumores que corrieron durante esta jornada en las redes sociales son falsas y pidió a sus clientes que estén tranquilos y que no se dejen sorprender con estas falsas informaciones.