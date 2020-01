Hallan segundo cargamento de armas enviado de EEUU

La Policía descubrió un segundo cargamento de armas de fuego de grueso calibre en un almacén de la Aduana Nacional de Santa Cruz de la Sierra un mes después del primer hallazgo, de 75 fusiles y pistolas de asalto, en el mismo recinto de control de mercancías importadas.



El nuevo arsenal consta de 29 fusiles de largo alcance de diferentes marcas, 64 cargadores, 15 accesorios para armas de fuego, como culatas, miras telescópicas, empuñaduras, linternas, punteros láser y bayonetas; y 330 proyectiles de diversos calibres.



El cargamento se encontraba oculto en el interior de dos desbrozadoras de pasto que en febrero pasado llegaron a Santa Cruz junto con otras maquinarias agrícolas importadas en un contenedor proveniente de Estados Unidos, con paso previo por República Dominicana, el Canal de Panamá, Perú y Chile.

De la misma organización

Santiago Delgadillo, director nacional de la Felcn, manifestó que la importante incautación es el resultado de la investigación iniciada con el arsenal decomisado el 17 de febrero. Destacó el trabajo del Grupo de Inteligencia de

Operaciones Especiales (GIOE), que obtuvo datos precisos de la presencia de más armas gracias a información cruzada con organismos policiales de países de la región.

En la primera desbrozadora había 14 fusiles, 31 cargadores, 10 accesorios; en la segunda: 15 fusiles, 33 cargadores, 4 culatas y 11 cajas de proyectiles calibre 5.56. La mercancía está valuada en cerca de $us 400.000, según fuentes oficiales.



“La mercancía no pudo ser detectada por el escáner en el primer hallazgo porque los traficantes cubrieron las armas con un polímero aislante”, dijo el jefe de la Felcn y añadió que el destinatario del segundo cargamento es Miguel Ángel Suárez Cuéllar, ciudadano beniano que actualmente se encuentra prófugo de la justicia desde la incautación del primer arsenal.



Delgadillo manifestó que dicho armamento iba a ser usado para la protección y seguridad de los laboratorios de cristalización de cocaína y de pistas clandestinas que las ‘narconaves’ utilizan para exportar droga desde Bolivia a otros países. No se descarta que las armas debieran ir a bandas de Brasil.

El fiscal antidroga, Gróver Vega, manifestó: “Uno de los destinos era para dar seguridad en los laboratorios clandestinos que hay en el país y a las personas ligadas al narcotráfico”.

Por otra parte, en La Paz se detuvo ayer por la mañana a una persona y se confiscó nueve armas, dinero y municiones que eran usadas por al menos dos grupos delictivos integrados por bolivianos y peruanos.

Complica a detenidos



En el caso de ayer no hubo arrestados. Por el momento los sospechosos del tráfico ilegal de armas son los seis aprehendidos en febrero, de los cuales cinco están presos en Palmasola y una mujer, esposa del prófugo, Miguel Ángel Suárez, que obtuvo su libertad con medidas sustitutivas.



El fiscal Vega señaló que los encarcelados han solicitado la cesación de la detención preventiva; cree que con el descubrimiento del nuevo arsenal la situación jurídica de los procesados se agrava y será difícil que consigan la libertad