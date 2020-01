Líder de Jarabe de Palo, con pocas opciones de salvarse del cáncer

Paú Dones, líder y cantante de la banda española Jarabe de Palo, concedió a la revista XL Semanal la primera entrevista desde que fue nuevamente diagnósticado con cáncer, a comienzos de febrero.

El cantante se refirió al diagnóstico que aseguraba que solo tenía 20% de probabilidades de vivir más de 5 años. "¡Pues ya son 20! y yo quiero ser uno de esos. No te cortes, pregúntame a saco: y si se me reproduce, ¿qué? ¡Pues chapa y pintura! Y si me voy, ¿qué? ¡Pues a otra cosa, mariposa!", declaró. "A mí también me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo", respondió Pau Donés.

El líder de Jarabe de Palo explicó que decidió hablar públicamente su enfermedad para "desestigmatizarla" y llevar un mensaje diferente a los que se enfrentan a un diagnostico similar.

En esta entrevista, el intérprete de temas como "Flaca" y "Bonito" se mostró optimista con su diagnóstico y aseguró que el cáncer, a diferencia de lo que la mayoría podría pensar, lo ha vuelto un hombre feliz.

"El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida (...) He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. ¿Dónde estaba mi felicidad?", se cuestionó