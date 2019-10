Garzón pide a Chile abrir el diálogo sobre el mar

El exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón instó este lunes a Chile a no cerrar la posibilidad de dialogar sobre la demanda boliviana en paralelo a la resolución de la demanda planteada al respecto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



En unas declaraciones a los medios en Cochabamba, Garzón indicó que ambos países sabrán a qué atenerse una vez que la CIJ dé a conocer el fallo definitivo respecto a la demanda que presentó Bolivia contra Chile ante ese tribunal, algo que, según dijo, podría tomar de dos a tres años.

"Mientras tanto el diálogo es una vía que nunca se debe cerrar. Entiendo que Bolivia nunca la ha cerrado y creo que Chile no debería hacerlo tampoco", dijo el exjuez español, que asistió a la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático que se realiza en el pueblo cochabambino de Tiquipaya.



Bolivia presentó en 2013 ante la CIJ una demanda con la que busca un fallo que obligue a Chile a negociar en firme la centenaria reclamación de la restitución del acceso soberano al océano Pacífico perdida en una guerra de fines del siglo XIX.



En esa contienda, Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.



El tribunal de Naciones Unidas rechazó en septiembre pasado un recurso chileno y se declaró competente para analizar el tema de fondo de la demanda boliviana.



Garzón afirmó el domingo que la demanda boliviana le parece "absolutamente justa" y consideró que la decisión de la CIJ "abre esa puerta para que de una vez se consolide lo que es un derecho de todo el pueblo boliviano", según la agencia estatal ABI.



El exmagistrado español sostuvo este lunes que con su demanda, Bolivia "está ejerciendo su derecho" en el caso de su reclamación marítima y opinó que "el escenario lógico, jurídicamente hablando y si no hubo un acuerdo inicial, es donde está".



"De momento la Corte Internacional de Justicia está dando la razón a Bolivia y creo que no tendría sentido prolongar esta posición tan cerrada de Chile para algo que creo que acercaría mucho más a ambos países, son países hermanos, y sobre todo que daría posibilidad de un desarrollo muy importante para Bolivia", opinó.



El exjuez señaló que "es lógico" que uno no se sienta "cómodo" cuando no le dan la razón, pero opinó que "no sería comprensible" que Chile decidiera abandonar el Pacto de Bogotá, como han planteado algunas autoridades y parlamentarios de ese país.



"Es prácticamente inviable salirse del único organismo jurídico entre estados que existe en Naciones Unidas como es la CIJ. Ha habido casos de confrontación de derechos entre diferentes países y al final se cumplen esas sentencias y es lo que da confianza a los ciudadanos", consideró.



Garzón hizo estas declaraciones tras reunirse en Tiquipaya con el presidente boliviano, Evo Morales, quien le hizo varios obsequios, incluido el "Libro del mar", que recoge toda la argumentación histórica y jurídica en la que Bolivia basa su reclamación a Chile.