Fin de semana caluroso, con lluvias el domingo

La temperatura ascendió este jueves hasta los 36 grados centígrados en la capital cruceña, pero la sensación térmica alcanzó los 39 grados por causa de una masa de aire caliente que ingresó desde Brasil por el norte. Pronosticadores autorizados anticiparon un clima agradable para este fin de semana, con una máxima de 33º y con probabilidad de lluvia.



Según la página digital del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre el viernes y el domingo habrá vientos calmos del noroeste, con velocidad de 20 a 30 km/h. Se anuncian tardes poco nubosas y chubascos el domingo por la mañana.



Javier Gunter, pronosticador de Aasana, dijo que el domingo entrará un viento de sur seco, con velocidad de unos 30 km/h e indicó que el termómetro subirá este viernes a 30, el sábado bajará a 28º y el domingo ascenderá 33º.



A recrearse con recaudos



Roxney Borda, jefe del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), pidió a la ciudadanía tomar recaudos en caso de asistir a piscinas, lagunas, pozas o ríos, lugares a los que no se debe entrar si se desconoce la profundidad, si el bañista está ebrio o con el estómago lleno de alimentos, porque el organismo puede sufrir alguna descompensación. Tampoco se debe dejar solo a los niños en los balnearios.



El especialista en auxilio y rescate recomendó a la gente no dejar artefactos conectados a enfuches eléctricos en sus domicilios, menos aún olvidar braseros o churrasqueras con carbones encendidos.



También exhortó no botar colillas de cigarros en basurales o pastizales.

Para pedir auxilio, se puede llamar al número gratuito 800125050 o al 110