Nial Gandarilla, el ‘chico malo’ de Yo me llamo

Por fin se desveló el secreto. Nial Gandarilla es el tercer jurado de Yo me llamo, el reality show que comenzó a difundirse por Unitel desde el lunes, a las 22:00. ¿Quién es él? Eso fue lo que muchos se preguntaron en las redes sociales. Y hay respuestas.

Nial, su radiografía

Cruceño. Su nombre completo es Nial Gandarilla Krasny. Tuvo sus momentos de gloria en la banda Track a finales de los años 90 y en dos periodos más; también cantó en el grupo cochabambino Jade entre 2001 y 2003.



El hombre, de 37 años, se fue a EEUU en busca del sueño americano y siguió haciendo música. Se perdió del mapa durante los últimos tres años y solo quedó su privilegiada voz en las cinco placas discográficas que produjo estando en Bolivia (0 km, Jade, Track Vivo, Concierto Aire del Alma y Rockshop). Se sabe que está preparando su sexto álbum musical, que lanzará muy pronto.

Nial, el duro

Después de la expectativa creada por Unitel en las últimas semanas, el lunes 15 se supo que el roquero conformaría el jurado del reality junto con Paula Unzueta y Vladimir Bravo; incluso los seguidores del programa en las redes sociales ya lo tildaron como el más duro y ‘cruel’ con los participantes que buscan una carta de acceso al concurso televisivo.

Él no dio declaraciones, pero bastó verlo en el primer programa para saber cómo se comportará a lo largo de la nueva temporada del reality. En Facebook creen que es la pieza que le faltaba a la mesa de evaluadores; otros lo descalifican.



Nial en el casting



Nial sí fue duro. Cuando el imitador de Daddy Yankee estaba peleando con los nervios sobre el escenario, ironizó: “¡Que se vaya por esa puerta!”, mientras que Paula Unzueta pedía una nueva oportunidad.



Antes. A Selena la dejó fría. La joven se declaró fan de la extinta artista asegurando que cantaba y bailaba como ella mientras aseaba su casa. “...pero yo no vi nada de eso acá. Usted no se llama

Selena”, sentenció el roquero de ojos claros.

Y siguió. Cuando un concursante dejó de cantar supuestamente como Austin Santos (Arcángel), de inmediato Nial le dijo: “Usted parece poseído por Axl Rose...”, a lo que el joven contestó: “Gracias”, y Nial devolvió: “No era cumplido”.



La que quizás se llevó la peor parte fue Belinda. La muchacha pidió al jurado que la dejaran cantar con sus ‘amuletos’. Estos accedieron. Pronto se acercaron dos anfibios humanos que se movieron al son del baile del sapito, pero animado por una pésima entonación de la letra.



“Las ranitas se pueden quedar para el programa, pero usted no”, indicó mirando fijamente a la participante. Sin embargo, Vladimir Bravo salió al frente y le pidió a la joven que cantara Egoísta, dedicada para Nial. Fue en vano, porque no logró clasificarse.



En la cuenta oficial de Facebook de Nial no se lee ninguna declaración personal sobre los comentarios. Así que el ‘chico malo’ seguirá haciendo de las suyas durante la semana.