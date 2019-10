Charlie Zaa ha perdido la vergüenza

El cantante colombiano Charlie Zaa aseguró que refugiarse en la religión ha sido el mejor regalo que le ha ofrecido la vida, y agradece cada día ese hallazgo tras constatar que cuenta con una familia que lo apoya siempre.



"De ese regalo se han desprendido otros, porque Dios no solamente se ha limitado a darme lo que necesito, sino también me ha dado lo que yo quiero: una familia buena, una esposa maravillosa y unos hijos preciosos", admitió el músico en una entrevista en Miami (Florida, EEUU).



El artista ya no tiene "miedo ni vergüenza" en explicar que en 2006 se vio obligado a abandonar temporalmente los escenarios para superar su adicción al alcohol y las mujeres, lo que le permitió descubrir la religión y llevar "un estilo muy diferente al que llevaba anteriormente".



El intérprete de "Desengaño" y "Amor perdido" lanzó el pasado viernes su nuevo disco, "Mi mejor regalo", con el que rinde homenaje al cantante mexicano Joan Sebastian, fallecido este verano a los 64 años de edad.



Joan Sebastian en la vida de Charlie Zaa



Si bien su intención inicial era publicar un álbum con canciones de varios autores, cambió de opinión cuando "apareció" el tema "Una noche más", de Sebastian, tras lo cual se enfocó en una producción con las canciones que había interpretado "el maestro desde hace más 30 o 40 años".



Zaa y su equipo buscaron que el propio Joan Sebastian se involucrara en la producción del disco, pero los esfuerzos resultaron en vano dada la delicada salud del mexicano, quien falleció de cáncer de huesos el pasado 13 de julio.



El disco que ha publicado el cantante, nacido en la ciudad colombiana de Girardot, se ha convertido en un homenaje póstumo para Sebastian y confía que a través de él "enaltezca ese legado maravilloso" que "logró unir generaciones", al "poner de acuerdo a abuelos, adultos y jóvenes", según manifestó.



"Tú y yo dos locos", "Secreto de Amor" o "Llorar" son algunas de las diez canciones que forman parte de este nuevo trabajo discográfico, el duodécimo de su carrera y que ha sido producido por Sergio George.



La música de ayer



Charlie Zaa espera "traer al presente la música del ayer" de la mano de los ritmos románticos que lo han acompañado en sus 19 años de carrera musical y, en ese sentido, considera que el disco ofrece un repertorio de "bolero evolucionado", ya que sus canciones son mucho más rápidas que un bolero tradicional.



El cantante, que durante su trayectoria ha vendido más de siete millones de discos, reconoce que "de alguna manera" se "ha adaptado a los tiempos" y estima que su flamante lanzamiento "es uno de los álbumes más lindos" que ha grabado en toda su vida.