Gerente de Caja de Salud habla de corrupción

Los trabajadores y médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) ratificaron ayer la huelga indefinida a partir del lunes. Entre tanto, el gerente de la entidad, Juan Alfredo Jordán, denunció que es víctima de extorsión por parte de algunos administrativos y médicos de la regional Sucre, que, según declaró, lo presionan para que firme la compra de un inmueble para el funcionamiento de una clínica con un sobreprecio de más de Bs 7 millones.



“Desde el momento que ingresé (a la CNS), funcionarios de la regional Sucre, que en su momento se darán los nombres, tanto administrativos y médicos, han tratado de persuadirme, me han presionado y me han extorsionado diciendo que habrá paro cívico en Sucre si no se concretaba la compra del bien inmueble”, afirmó.



Jordán dijo que el caso de supuesta corrupción viene de la pasada gestión y que se realizará una auditoría para demostrar el sobreprecio y a los implicados en ese hecho irregular, ya que la CNS Sucre pretende adquirir una infraestructura para la clínica Los Ángeles, cuyo costo es de Bs 87 millones, pero el avalúo que presentaron los vendedores de ese inmueble es de Bs 79 millones.



Sobre si renunciará: "A mí el presidente del Estado Plurinacional me dio un voto de confianza, con eso creo que le respondo", dijo a uno de los periodistas que asistió a su conferencia. Mientras tanto, el lunes se confirmó un paro indefinido en la CNS