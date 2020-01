Tránsito alerta por conducir sin cinturón

Ante los hechos de tránsito suscitados en las últimas semanas en las que se dieron víctimas fatales que no usaban el cinturón de seguridad, Tránsito organizó un simulacro para que conductores infractores sepan lo que pueden padecer en un accidente vehícular si no usan este artefacto.



Jaime Esquivel, director de Tránsito, indicó que lo que buscan con esta experiencia es crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de este recurso que puede salvarnos la vida.



Comentó que para poner en práctica el ejercicio, se retuvo a choferes que de manera casual, circulaban cerca de la unidad policial y que fueron sorprendidos manejando sin el cinturón de seguridad. A ellos se los colocó en el aparato simulador y pudieron experimentar en "carne propia" lo que sucede cuando son impactados.



Para ello, se usó una máquina que simulaba una cabina de automóvil dispuesto con tres cinturones, pero con cuatro asientos. Se colocó a tres infractores con la seguridad respectiva, mientras que en el restante, se puso a un muñeco que no tenía protección y que tras el impacto, salió disparado del asiento.



"Esta máquina reproduce una velocidad de 15 km/h, ahora imagínese el daño que se puede dar cuando el vehículo viaje a más de 60 km/h". dijo Esquivel que calificó el simulacro como positivo.



Tome sus precauciones

Los efectivos de tránsito realizan controles en los puntos considerados críticos en la ciudad. Invitan a la población a tomar sus precauciones si es que piensan salir de la ciudad durante el feriado largo que se avecina por el Día del Trabajo