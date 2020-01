Trump anuncia un muro en la frontera con México en su primer mes de gestión

No es una valla, es un muro de concreto, el muro de Donald J. Trump. “Vamos a construir un muro. No quiero esperar cerca de un año o un año y medio hasta que finalicen mis negociaciones con México, que empezaremos en cuanto asuma", sentenció Trump con el rostro enfurecido en su primera conferencia de prensa tras ser electo presidente de los Estados Unidos.



Marca así una línea dura en la política migratoria que se impondrá en Estados Unidos a partir de la asunción de Trump el próximo viernes 20 de enero.



No será la única ni la más importante medida que sacudirá a los migrantes, especialmente latinos, que hoy viven en Estados Unidos. Más de 11,5 millones de indocumentados penden de un hilo, dado que Trump ha anticipado que deportará a cientos de miles que no tengan su situación legal en regla.



Pero no solo los que no tienen documentación en regla serán los afectados. Millones de hispanos sienten que sus derechos serán afectados por un Gobierno encabezado por un presidente que ha expresado posiciones racistas y discriminatorias hacia los migrantes en general.



EL DEBER habló con bolivianos que residen en Estados Unidos y que formaron parte del movimiento “dreamers”, aquellos que soñaron con formar parte del desarrollo de la principal potencia económica del mundo en su calidad de migrantes o hijos de migrantes.

Alejandra Becerra Fonseca tiene 36 años y los representa fielmente. Llegó a la región de Virginia en 1993, cuando tenía 12 años. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Maryland y se graduó en 2005. Desde hace ocho años trabaja como gerente de Control y Calidad de una empresa estadounidense.



“Con los resultados de las elecciones presidenciales, los ‘dreamers’ están más vulnerables y con mayor temor que antes, ya que el futuro presidente Donald Trump ha prometido deportar a los indocumentados y, entre ellos a los muchos que apostaron por vivir y trabajar en este país”, indicó.



“Los ‘dreamers’ salieron de las sombras gracias a las políticas de integración de Obama y hoy se ven en riesgo por lo que se viene con Trump. Muchos no dan sus nombres por temor a ser deportados y fichados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)”.



Por ello, “todos sentimos que con la victoria de Trump los sueños de 1,8 millones de jóvenes que llegaron al país gracias al esfuerzo de sus padres siendo menores de edad han sido destruidos y vuelven a la incertidumbre de vivir en este país sin un status legal”, alertó.

Becerra recuerda que para la mayoría de los inmigrantes “este es su país, el lugar donde se han criado y han vivido toda su vida. Pensar que pueden ser deportados es una verdadera pesadilla”.



“Considero que la plataforma de Trump es muy contraria a los inmigrantes, en particular a los latinos, nosotros contribuimos a este país, pagamos nuestros impuestos, estudiamos y trabajamos duro para que este sea un gran país. Aunque muchos no pierden las esperanzas que lo que prometió Trump no se haga realidad, el miedo es que el futuro de estos millones de jóvenes y sus familias está en manos del nuevo presidente y del Congreso”, destacó Becerra