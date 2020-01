BoA tiene $us 15 millones para nuevos aviones

La estatal Boliviana de Aviación (BoA) invertirá $us 15 millones en 2017 en la compra de nuevas aeronaves. De los 22 aviones que cuenta, 20 se encuentran operando y dos en reserva. La aerolínea fue creada hace nueve años con dos aviones propios, hoy es dueño de seis, el resto se encuentra bajo diferentes tipos de contratos.

“A mucha gente le consta que BoA en estos últimos años ha hecho una construcción de una aerolínea con $us 15 millones (...). Pasar de dos aviones a 22 aviones con rentabilidad, con aportes sociales, con responsabilidad social elevada no es tarea sencilla”, señaló el gerente general de BoA, Ronald Casso.

Según el ejecutivo es evidente que en los últimos tres años hubo fuertes inversiones en aeropuertos, sin embargo recalcó que no son suficientes.

“Verá que en La Paz llegamos con los aviones y no tenemos dónde parquearlos; tenemos que esperar 25 a 30 minutos con pasajeros para poder acceder un espacio. Entonces, la infraestructura aeroportuaria tiene un rezago muy marcado con relación al crecimiento del mercado”, sostuvo.

De las aeronaves propias señaló que dos son 767 de largo alcance, otras dos son modelo 737 de mediano alcance y otras dos pequeñas. “Los otros (aviones) tienen diferentes contratos, en algunos casos hay la opción de compra a la conclusión del contrato cuya decisión se tomará al final. Tenemos una flota diversa que va desde el año 1994 para adelante”, indicó.

La línea aérea renovará los Boeing 767 que viajan en vuelos regulares a Madrid, España y Miami, Estados Unidos, así como los medianos 737