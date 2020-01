Bolivia reporta un déficit comercial con Brasil

Transcurrido el primer semestre de 2016, el saldo en la balanza comercial de Bolivia con Brasil fue deficitario en $us 14 millones, señala un comunicado emitido este viernes por el Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE).



El documento señala que este déficit se produce pese a la exportación de gas natural al Brasil. Y añade que si se “desgasificara” la relación comercial con el vecino país, el déficit para Bolivia superaría los $us 700 millones hasta junio de 2016.



“Siendo que el 97% de las ventas bolivianas al mercado brasilero se resume a un solo producto -el gas- y que las exportaciones no tradicionales a ese país van en picada, se confirma que Brasil para Bolivia es gas y nada más”, informó el IBCE.



De acuerdo con el IBCE, el desplome del precio del petróleo y el constante aumento de las importaciones desde Brasil, el histórico superávit comercial que siempre tuvo Bolivia en los últimos 14 años, sufre ahora un notable descenso llegando a registrar a junio del 2016 el primer déficit comercial.



Las ventas bolivianas a Brasil -excluyendo el gas natural- crecieron levemente desde la gestión 2000, pasando de $us 38 millones a 45 millones en el 2015.