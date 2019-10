Matan a dos sospechosos del tiroteo en California

La policía logró abatir a dos de los sospechosos, un hombre y una mujer, tras varias horas de persecución en un gigantesco operativo que movilizó a centenares de agentes locales, del FBI y unidades de élite SWAT.



El hombre fue identificado por las autoridades como Syed R. Farook, un ciudadano estadounidense que trabajó para el departamento de salud del condado de San Bernardino.



Una tercera persona fue detenida tras ser vista salir del lugar del tiroteo, pero la policía no pudo confirmar si participó en la masacre, de acuerdo con el jefe policial Jarred Burguan.



El director adjunto del FBI en Los Ángeles, David Bowdich, no descartó que se trate de un acto terrorista. "Es una posibilidad, pero todavía no lo sabemos", declaró.



Los sospechosos murieron durante un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad en plena calle, en el que fue herido un agente. El todoterreno negro con el que habían huído terminó repleto de agujeros por los impactos de bala.



Ningún agente de policía ha resultado herido en este incidente, según el mismo mensaje en la cuenta oficial del alguacil, que se ha remitido a posteriores informes para ampliar la información.



La masacre comenzó alrededor de las 11:00 en el Centro Regional Inland, un centro médico especializado en atender a pacientes con discapacidades mentales.



A esa hora, el auditorio acogía la fiesta navideña organizada por el condado de San Bernardino para sus trabajadores.



Los asaltantes fallecidos iban vestidos con ropa de asalto y llevaban rifles y pistolas. "Estaban preparados como si se tratara de una misión", según el jefe policial.



Varios testigos dijeron a los medios locales que los asaltantes dispararon indiscriminadamente.

Muchos trabajadores del centro "se encerraron en oficinas y armarios para intentar estar a salvo", relató a la cadena CNN Brando Hunt, uno de los empleados que salió ileso.