Trasladan a Achacollo a la cárcel paceña 'Miraflores'

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue trasladada esta tarde al penal de Miraflores, al no existir dinero para que llegue a Palmasola, donde debía cumplir con la detención preventiva fijada la semana pasada por un juzgado.



Esta jornada el juez Segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Guillermo Morales, que dispuso la medida cautelar contra la exautoridad, sostuvo que "de acuerdo al Órgano Judicial, sea al Consejo de la Magistratura, DAF, han manifestado que no tienen recursos económicos para trasladarla a la señora (Achacollo), en otras palabras no hay plata".



En medio de un dispositivo de seguridad, Achacollo fue sacada de las celdas judiciales, donde permaneció desde el pasado viernes, cuando tras una audiencia, se fijó su detención preventiva en la cárcel de Santa Cruz. Coincidirá con Gabriela Zapata, detenida por otros delitos.



Pasó el fin de semana en esas instalaciones, donde fue cuidada por su familia debido a su "delicada situación médica" por sufrir problemas cardiacos a causa de la altura. Hasta ayer era desconocida la fecha para su traslado, pero esta jornada terminó siendo llevada a ese penal de mujeres.



Achacollo es acusada por haber autorizado el desembolso de 3,6 millones de bolivianos para nueve organizaciones sociales, además de la erogar de otros montos del exFondo Indígena para tres proyectos fantasma. Su defensa señala que pudo más la presión mediática para involucrarla en el caso.



Se la imputó por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Contraloría denunció en 2014 un daño económico de 71 millones de bolivianos; una intervención que al Fondo cuantificó 102 millones de daño, por existir proyectos fantasma.