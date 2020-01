Un estudio dice que correr es contagioso

Los investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) están convencidos de que correr, así como la gripe, se contagia.

La afirmación tiene fundamento. Las personas involucradas en la investigación pasaron cinco años analizando los datos de más de un millón de atletas inscritos en una red social de carreras (aquellas en las que se comparte datos acerca de la duración, recorrido y tiempos en los que se ha realizado el ejercicio), pero además estudiaron 3, 4 millones de conexiones entre los corredores estudiados. Los resultados mostraron que el tener amigos que practican este deporte es esencial para empezar a correr, seguir corriendo y correr más.

Los investigadores también encontraron que esta influencia llega a grupos de diferentes maneras. En general, los hombres se ven influidas tanto por hombres y mujeres, pero las mujeres sólo se ven influidos por las personas del mismo sexo.

En realidad, nadie sabe por qué sucede esto, pero todo apunta a que se trata de la suma de dos factores: 1. la motivación de ver a otras personas alcanzar nuevos límites físicos, y considerar que si otros pueden, ¿por qué yo no podría hacerlo?. Y 2. la competitividad, que no le permite correr menos que su amigo que seguramente no es tan bueno como usted.