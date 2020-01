La disputa electoral entre Rubén y Percy favorece al MAS

Por primera vez, las fuerzas que derrotaron al MAS en elecciones municipales y departamentales se enfrentarán entre sí. Se trata de Santa Cruz Para Todos, que lidera Percy Fernández, y Movimiento Demócrata Social, de Rubén Costas. El asambleísta y abogado constitucionalista José Luis Santistevan dice que Santa Cruz Para Todos es una agrupación en decadencia. Santistevan es asambleísta del Movimiento Demócrata Social. En 2019, será la primera vez que los Demócratas del gobernador Rubén Costas se enfrenten por la alcaldía. “¡Gánenme carajo!”, desafió el septuagenario alcalde a la gente de Rubén Costas. ¿Quién gana con esta temprana disputa? Probablemente el MAS.

Alianzas peligrosas Ambas fuerzas políticas estuvieron alguna vez pactadas, como recuerda el analista Gustavo Pedraza. “El grupo de Costas apoyaba a Percy como candidato y viceversa. Este pacto se ha roto y ahora cada uno articula sus propias opciones”.

Entre esas opciones propias está la alianza con el MAS que en los medios se muestra con actos en los que el alcalde lanza piropos a Evo y éste responde que se trata del mejor alcalde de Bolivia.

Pese a estos acercamientos, Gustavo Pedraza cree que el MAS necesita una candidatura propia a la alcaldía, por lo tanto, cuando llegue el momento de la campaña de verdad, cada uno tendrá a su propio postulante. Después de haber derrotado al MAS tanto en elecciones por el municipio como en elecciones departamentales, los integrantes de la antigua alianza Rubén-Percy se enfrentarán por primera vez entre sí, porque Demócratas anunció que tendrá un aspirante al sillón municipal. Parece haber una temprana ventaja para el MAS, según el analista.

Regreso a lo tradicional

El poder en Santa Cruz se fundamenta en la pertenencia a determinadas familias, en el apoyo a ciertas corporaciones y en cierto sentido de identidad regional, según Claudia Peña, exministra de Autonomías y coautora de Poder y élites en Santa Cruz. “La élite tradicional, que reclama la cruceñidad como su propiedad, subsiste gracias a su permanencia en la estructura de los gobiernos municipal y departamental. Allí se alimenta y perpetúa. Percy Fernández, más allá del personaje lamentable y retrógrada que representa, es una estructura de poder político y económico que echa mano de lo regional y se relaciona desde una lógica paternalista con los vecinos de los barrios empobrecidos. Lógicamente, el tiempo le juega en contra a la estructura, y cuando el personaje deje de estar, veremos quién surge vencedor o vencedora de la lucha interna que defina la sucesión, que por supuesto no será fruto de un proceso democrático”, dice. En algún momento, el Movimiento Al Socialismo parecía una alternativa a esa visión tradicional del poder. La continuidad de Percy y Costas tiene que ver también con la percepción de que ‘lo otro’, es decir el MAS, no es cruceño ni nunca lo será. Paradójicamente, Peña nota que el MAS local en los últimos años ha dejado de cuestionar la lógica política regional y dejó de representar una alternativa a las prácticas políticas tradicionales. En resumen, se ha convertido en más de lo mismo.

Oportunismo y democracia Entre los enemigos de Percy estuvieron las logias y Johnny Fernández, que lo venció un par de veces en elecciones municipales consecutivas (fue alcalde entre 1996 y 2002). Ahora, Johnny Fernández es su aliado. “Coincidimos en el tema de la salud gratuita y en el desarrollo urbano con planificación para los próximos 30 años”, dice el jefe de UCS, hoy dedicado a sus empresas y, en parte, a su canal de televisión. Johnny cuenta que en mayo se cumplirán dos años de alianza, y que el acuerdo formal llega a cinco años. Después de eso, ¿será candidato? “No lo descarto.

Decirle que no es mentirle. Van a ver a un Johnny con fuerza, opinando”, dice. Recuerda que no es la primera vez que hace alianzas con Percy; ya hubo una en 1990, cuando UCS tenía tres concejales. Gustavo Pedraza dice que Johnny es oportunista y que su fuerza política no es importante. “Tanto criticar a Johnny y ahora está en cogobierno con los hermanos Fernández. Se alió con el MAS y la UCS y por eso el transporte y los mercados, que maneja Jesús Cahuana, no tienen solución. Está con el MAS para protegerse de la justicia”, critica Santistevan. “Percy está con todos los grupos de poder que tanto criticó”. Se refiere a las logias: “¿A quién representan Freddy Teodovich o Jorge Landívar?”.

Tic, tac, Percy

Jorge Landívar fue presidente del Comité Cívico, ministro de Estado, incursionó en radio y fue dueño de un periódico. Por eso fue invitado como secretario de Comunicación del municipio. “Sí, el alcalde tiene diabetes. Se hace controles periódicos y se somete a exámenes normales para los que han superado los 50 años. Los últimos resultados muestran a un alcalde neurológicamente perfecto. Los únicos dos problemas, que se han subsanado, eran su dificultad para caminar. Ahora camina perfectamente. Las técnicas de fisioterapia que usaba no eran las más convenientes, pero ahora está con las que le corresponden. En la cadera tenía un problema. Le hicieron una operación y sentía dolor al caminar. Eso ha sido superado”. Landívar vuelca su admiración por el alcalde. Se admira cuando lo oye recitar, recordar letras de canciones o fechas lejanas. Su ritmo de trabajo no es sencillo. “Participé en reuniones de donde he salido agotado. Recibía a ocho personas y hablaba de ocho temas distintos. Hay un video cuando recuerda a los estudiantes de la universidad la fórmula de la hipérbole, que hasta yo, que soy ingeniero, he olvidado”, cuenta.

Fíjense en las encuestas

Es lo que piden voceros de ambos bandos. Landívar tiene cifras a mano: la gestión de Percy tiene 80% de aprobación y un 15% de desaprobación (no cita a los autores de la encuesta, pero dice que es de los mismos Demócratas). “Conozco a Rubén hace mucho. Ha mantenido la gestión así, regulando. Es como un caballo de monumento; ni ensucia ni avanza”, dice. Santistevan argumenta en contra con estos números: Demócratas tiene a Kathia Quiroga, la asambleísta más votada del país, con más del 60% en el territorio de la provincia Andrés Ibáñez. En cambio –dice- en las últimas elecciones, Percy no superó el 41% de los votos y por eso no obtuvo la presidencia del Concejo inicialmente. “En cambio, Rubén obtuvo más del 60% de votos”, asegura.

Figuras de recambio

Entre la gente de Santa Cruz para Todos está, en primera línea de sucesión, la arquitecta Angélica Sosa. Landívar rescata al aún desconocido Roberto Ayala, coordinador para la ciudad de SPT. Demócratas cita a Tomás Monasterio y a Vladimir Peña, diputado y jefe departamental de Demócratas, respectivamente. “Ellos pueden hacer política por 20 años más, y nuestro partido es el segundo del país. Hemos crecido en varias ciudades”, argumenta Santistevan.

Vladimir Peña dice que por ahora en el MDS solo se dedicarán a hacer gestión pública, exigir el pacto fiscal y llevar adelante la propuesta de reforma de justicia. Nada de hablar de elecciones.

El enfrentamiento que viene entre ambas agrupaciones no será democrático, según la escritora e investigadora Claudia Peña. La analista y expresidenta de la Cámara de Diputados, Norah Soruco, asegura que nuestros líderes no tienen convicción democrática. “Lo digo porque están situados en una visión feudal de la política del poder. La manejan como patrimonio propio y privado. Esta visión feudal se cree dueña de vidas y haciendas. La institución o el aparato público vienen a ser una especie de patrimonio privado”, critica.



La democracia es algo que solo existe en las mentes de los líderes, pero no en la práctica. Por eso, Soruco dice que: “La democracia se ha transformado en una entelequia”. También por ese motivo no surgen líderes nuevos. “La libre elección de dirigencia no se cumple en ninguna parte y se ha abandonado el paradigma de servicio público. Ahora se lo hace como favores a la gente, cuando en realidad es una obligación”. Así lo resume el concejal Rommel Pórcel: “Ahorita no hay otro que Percy. Los demás no tienen escenario para mostrarse”

El punto de quiebre que acercó al movimiento al socialismo y a la ‘cruceñidad’

El poder nacional se ha reconfigurado. “Quien es masista no es cruceño”. Así se entendía o se resumía la situación política entre 2005 y 2008. Pero algo pasó entre las fuerzas políticas cruceñas. Según Claudia Peña, el punto de quiebre ocurrió a finales de 2009, cuando se incorporó a la Unión Juvenil Cruceñista. Si bien fue un golpe mortal a esa organización, el mensaje fue contraproducente. A los militantes que habían sufrido persecución: ahora los violentos deberán ser recibidos como compañeros. A la clase media que resistía al discurso regionalista radical: no castigaremos el radicalismo ni la violencia, todo será incorporado. A la institucionalidad separatista: nos tragamos a las hordas de choque y seguimos adelante.

Entonces empezó a incorporarse a todos y todas, sin proceso de formación política, sin ideologización, sin adscripción a los valores de honestidad, cambio, plurinacionalidad, respeto a la tradición de lucha de las organizaciones, y reconocimiento de la pertinencia de esas luchas.