Idenfican al célebre grafitero Banksy

Robin Gunningham. Ese sería el auténtico nombre del artista callejero Banksy, según un estudio publicado por la universidad Queen Mary de Londres. Aunque ese nombre ya venía sonando desde hace tiempo, ahora los investigadores han utilizado una compleja herramienta de perfil geográfico para confirmar la identidad secreta del codiciado grafitero.



Para dar con el nombre del artista han necesitado una aplicación matemática que analiza los escenarios donde ha actuado un criminal para localizarlo. Sí, una herramienta empleada para encontrar a terroristas suponiendo que actúan cerca de su lugar de residencia.



Los investigadores se han fijado en 140 obras pintadas en Londres y Bristol. A partir de ahí diseñaron un mapa con los “puntos calientes” donde podría ir con asiduidad el artista. Un bar, un domicilio en Bristol y tres en Londres eran los lugares más frecuentados por el sospechoso en cuestión: Robin Gunningham.,

Esta investigación ha tardado más de la cuenta en salir a la luz debido a que el bufete de abogados de Banksy torpedeó la publicación cuando supo de su existencia. Y no porque quieran preservar el anonimato a toda costa, los abogados del artista consideraban excesivo el lenguaje utilizado en el informe.



Al tratarse de una herramienta creada para localizar a criminales, los investigadores calificaban las obras del artista urbano como “actos de terrorismo menor”, algo que no podían permitir.



El nombre de Robin Gunningham empezó a asociarse a Banksy en 2008 a raíz de una investigación periodística. No es la única identidad que se le ha atribuido al famoso grafitero en estos años. Incluso se ha llegado a hablar de que Banksy en realidad es un colectivo de artistas callejeros. Aunque ahora los investigadores de Londres afirman no tener dudas con su hallazgo.