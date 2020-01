Choquehuanca da su apoyo a Huanacuni y Chile aún ve todo gris

En un acto que fue muy emotivo y lleno de rituales ancestrales, David Choquehuanca entregó el despacho que ocupó Fernando Huanacuni Mamani. Al hacerlo, afirmó que la política exterior boliviana queda en "buenas manos". El nuevo canciller señaló que seguirá los pasos de Choquehuanca.

El ministro saliente pidió a Huanacuni ‘acompañar’ los pasos del presidente Evo Morales. Además, dijo que volverá a su comunidad.



El excanciller se despidió del cargo ayer. "Voy a caminar tranquilo por las calles de mi comunidad, estamos en buenas manos", afirmó Choquehuanca refiriéndose a Huanacuni. En su discurso, el nuevo canciller remarcó que seguirá aplicando la política exterior que diseñó su antecesor y aseguró acompañar los pasos de Morales. Huanacuni no viajó a República Dominicana junto al mandatario porque debe interiorizarse de la labor en la Cancillería.

Mientras tanto, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo ayer que le gustaría tener un mejor trato con el Gobierno de Bolivia tras el nombramiento de Huanacuni como canciller de ese país, aunque subrayó que no alberga "ninguna esperanza" de que eso suceda, reportó la agencia EFE.



“Estamos acostumbrados a las agresiones verbales por parte del propio presidente de Bolivia y por parte del Gobierno, así que en realidad esperaría un mejor clima pero no me hago ninguna esperanza", subrayó Muñoz en declaraciones a medios chilenos a su llegada a República Dominicana, lugar en el que participará en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El jefe de la diplomacia chilena aseguró que deberá esperar a escuchar a su homólogo boliviano para hacerse una idea de su talante, y subrayó que desde el bando de Chile, las posturas en torno a los dos litigios que ambos países mantienen en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) están muy claras.

"Primero defender nuestra soberanía respecto a la demanda marítima y trabajar para demostrarle a la corte en el caso de la demanda de Chile contra Bolivia, en el caso del río Silala, que estas son aguas internacionales y que corresponde un uso racional y equitativo", sostuvo Muñoz