Harrison Ford, listo para ser Indiana una vez más

Frank Marshall, uno de los productores más exitosos de la historia del cine, aseguró en una entrevista a Efe que Harrison Ford "está listo" para rodar un quinto Indiana Jones y que siente "orgullo" del icono cultural en que se ha convertido la saga "Back to the Future".



Recientemente, el director Steven Spielberg manifestó que "probablemente" rodaría una quinta parte de Indiana Jones con Ford, pero Marshall aclaró que esas declaraciones del cineasta, hoy por hoy, son simplemente "deseos" de que se haga realidad.



"No hay nada oficial. Queremos volver a trabajar todos juntos en "Indy", pero Harrison tiene primero "Star Wars" y ya después nos preocuparemos de ese personaje", explicó Marshall, de 69 años.



Preguntado si considera que Ford, de 73 años, aún tiene capacidad física para interpretar al intrépido arqueólogo, el productor afirmó tajantemente: "Absolutamente, está listo".



Marshall es una de las pocas personas en el mundo que ha visto ya la nueva entrega de "Star Wars", titulada "The Force Awakens". La razón es que Kathleen Kennedy, su esposa, es productora de la cinta.



"La película es fantástica", comentó Marshall, que cree incluso que el filme de J.J. Abrams podría rivalizar con "Avatar" por el trono de la película más taquillera de la historia, con 2.788 millones de dólares: "No me gusta predecir -indicó- pero creo que estará en la lucha".



El porvenir, no obstante, es algo que Marshall conoce bien.

No en vano, fue productor de la franquicia "Back to the Future" e incluso dirigió la segunda unidad en la primera entrega, estrenada hace 30 años.



Estos días, además, se ha celebrado el hecho de que el 21 de octubre de 2015 era la fecha a la que una máquina del tiempo sobre ruedas enviaba a los protagonistas de "Back to the Future II".



"La gente aún ama "Back to the Future" por razones adecuadas: es un guión perfecto, divertido, inteligente y con situaciones brillantes que enganchan al espectador", valoró el productor.



"Han pasado 30 años y los niños la siguen descubriendo. Es un icono cultural. Eso me hace sentir un gran orgullo", sostuvo.



Marshall, que ha puesto su sello a cintas como "Poltergeist", "Gremlins", "The Goonies", "The Sixth Sense" o la saga de Jason Bourne, es sinónimo de éxito.



De hecho, la película de mayor recaudación de 2015 es "Jurassic World", producida por él. También es la tercera obra de mayor recaudación en la historia, con 1.665 millones de dólares.



"Le tengo que poner el listón alto a mi mujer. No se puede relajar", dijo entre risas. "La verdad", confesó, "es que la situación es una auténtica locura". La taquilla de "Jurassic World", ya a la venta en DVD en Estados Unidos, fue una sorpresa para el propio Marshall.



"Nunca, ni en mis sueños más salvajes, imaginé algo así", reconoció Marshall desde el plató donde actualmente se rueda "Sully", dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks.



"Ocurrió una tormenta perfecta: estrenamos en el fin de semana adecuado, sin rivales en cartelera, sin eventos deportivos de interés, con un tiempo perfecto y con una buena película. La gente tenía hambre de disfrutar de una película veraniega", manifestó.



En esa ecuación, explicó el productor, resultó decisivo el peso de las familias que llevaron una y otra vez a sus hijos a disfrutar de la cinta.



"Muchos padres recordaron cómo se sintieron al ver la película original en 1993 y quisieron que sus hijos tuvieran una experiencia similar. Todos los elementos se alinearon en el momento preciso", declaró.



Para la siguiente entrega de la saga, que se estrenará en 2018, Marshall quiere dar con un cineasta "talentoso" y que sea "fan" de la saga, como era el caso de Colin Trevorrow, director de "Jurassic World".



Asimismo, promete que no se verá a Bryce Dallas-Howard corriendo por la selva en tacones. "Ha aprendido la lección -bromeó- y guardará un par de zapatillas Nike en el armario".



Repetirá también en el proyecto Chris Pratt, a quien Marshall califica de "buen actor" y "magnífico ser humano". "Son cualidades ideales para ser una gran estrella de Hollywood", aseveró sobre el actor al que los rumores apuntan como el posible relevo de Ford al frente de "Indiana Jones".



Sin embargo, las raíces de Marshall como productor están en el cine comprometido e independiente, al que nunca pierde de vista.



"Yo me dedico al negocio de la narración, y hoy en día, en esta industria, eso es un reto. Siempre vamos a necesitar buenas historias", dijo el cinco veces nominado a los Óscar, que confiesa tener entre manos un proyecto muy personal que sueña dirigir. Es la historia de Django Reinhardt, el padre del jazz gitano.