Por qué no usar jabones perfumados íntimos

Es una zona donde la piel es tan delicada como la del rostro. Y no cuidarla puede acabar en infecciones tan difíciles de tratar que no se curan con medicamentos.



Pero tal vez muchas mujeres jamás hayan recibido esa lección fundamental: cómo realizar su higiene íntima.



"Las infecciones genitales bajas y todos los problemas de la vulva, la picazón, la irritación, son muy frecuentes y son muy difíciles de tratar", explicó a BBC Mundo la ginecóloga Natalia Pérez.



Esas infecciones son alteraciones del conjunto de microorganismo denominado flora o microbiota vaginal, y lo crucial, a la hora de la higiene, es preservar el delicado equilibrio de esos microorganismos.



"La piel de la vulva es muy delicada, es casi similar a la de la cara y nosotros constantemente la agredimos, porque usamos protectores diarios, ropa ajustada o ropa interior que no es correcta", advirtió Pérez, profesora adjunta de tracto genital inferior en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay.



Flora "ácida"



¿Qué es exactamente la flora vaginal y cuáles son los consejos básicos de higiene para protegerla?



La vagina tiene un ph ácido, una defensa natural para combatir infecciones. La vagina tiene todo un microsistema de defensas "porque está preparada para los traumatismos del coito".

La microbiota vaginal es entonces "la que nos va a defender de todos los microorganismos que son patógenos y que nos causan enfermedad".



El problema surge cuando hay cambios como la vaginosis bacteriana, que no es más que la alteración de la microbiota vaginal, según la doctora Pérez.



"En vez de estar en la cantidad correcta, algunos gérmenes aumentan porque justamente disminuye el ph o aumenta el ph", explica.



Los riesgos de depilarse



La vaginosis bacteriana no produce inflamación pero sí un flujo blanco medio grisáceo. "La característica es que la gente viene y dice tengo mal olor, hablan de un olor penetrante, un olor a pescado y lo que hay es una alteración de la flora".



¿Qué consejos prácticos hay para la higiene íntima femenina?. La doctora Pérez aconseja lo siguiente:



1. No usar jabones perfumados



"No se deben usar jabones perfumados porque tienen sustancias que alteran la flora vaginal", señala la ginecóloga.



2. No usar japones astringentes



"Tampoco deben usarse jabones jabones astringentes que tienen mucha soda cáustica que mata la flora vaginal, como los jabones que suelen llamarse barras de lavar".