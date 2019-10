Manager de los hermanos Yaipén: “Viví lo que es la corrupción en Bolivia”

El manager del grupo peruano Hermanos Yaipén, Walter Yaipén, aseguró este lunes a su regreso a Lima, Perú, que fue víctima de corrupción en Bolivia, cuando fue aprehendido tras ser acusado de estafa.



Según la versión del manager y director musical del grupo, la demandante procedió a “comprar” a la justicia para que se logre su detención.



“Me detuvieron inmediatamente cuando iba a hacer mi declaración el martes pasado, tras recibir una citación. La señora Silvia Ticona (demandante) ya había comprado policías, fiscales y abogados”, dijo Yaipén en declaraciones recogidas por el diario Perú 21.



El músico además reveló que, tras su detención, realizó una comunicación telefónica al más alto nivel: “Yo hice un llamado al presidente de Bolivia (Evo Morales) sobre la corrupción que hay en ese país, porque yo lo he vivido. Yo le he dicho que hay una tremenda corrupción con los fiscales”, dijo.



Los Hermanos Yaipén fueron denunciados por no presentarse a cantar en un festival musical que debía realizarse en La Paz en junio de 2013. El manager y director musical fue detenido la anterior semana debido a que se encontraba en el país junto con el grupo.



Según asegura Perú 21, Yaipén fue liberado tras pagar a la demandante 30.000 dólares, sin embargo el proceso legal continuará debido a que se exige que se paguen daños y perjuicios.



Yaipén denunció en su país la corrupción de jueces y fiscales pese a dar una opinión contraria a la de un comunicado emitido el pasado jueves y en el que afirman que “el grupo confía en el Poder Judicial boliviano”.