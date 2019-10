Candidata calla ante daño económico a fondo estatal

La candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, evita hablar con la prensa sobre el manejo irregular de recursos del Fondo Indígena, pese a que prometió aclarar su participación en algunos proyectos.



"Estoy de viaje en este momento en la carretera y no voy a poder hablar sobre las denuncias, otro día nomás. Estoy en campaña (electoral)", dijo en escueto contacto telefónico con EL DEBER la dirigente campesina.



La Contraloría General del Estado emitió un informe sobre 153 proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) que no fueron ejecutados ni concluidos desde la gestión 2010 y 2011, ocasionando un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos.



Los datos indican que Huanca recibió 99.000 bolivianos para ejecutar un proyecto de fortalecimiento para las mujeres, denominado Ayni Productivo de Bartolina Sisa, 014/2011. Debió ejecutarse en seis meses de 2011.



Desde la Fiscalía de Distrito de La Paz se informa que aún no se designó a un investigador al caso, denunciado por la Contraloría General del Estado. Se involucra a los exdirectores ejecutivos, Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo.



Piden la renuncia de Huanca y Achacollo



El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, solicitó las renuncias de la candidata del MAS a la Gobernación paceña, Felipa Huanca, y la ministra de Desarrollo Productivo, Nemesia Achacollo, ambas involucradas en el manejo de recursos del Fondo Indígena.



"Sin tiene dignidad, si tiene algo de ética, si tiene alguito de sangre en la cara deberían renunciar todos los involucrados, pero sobre todo Huanca y Achacollo. Este fondo ha sido utilizado para manejar a las organizaciones sociales", afirmó en entrevista con EL DEBER.