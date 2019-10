Ocho ratificados en un gabinete de caras nuevas

El nuevo gabinete ministerial jura sus cargos con un total de 13 caras nuevas entre los 21 colaboradores más cercanos del presidente Evo Morales. Hacia las 7:30 de este viernes, se leyó la lista de nombres de los ministros que empiezan su gestión.



Tras tomar juramento a sus ministros, el presidente les pidió rendir cuentas con la verdad, erradicar el "vuélvase mañana" de la administración pública, no usar su nombre para beneficio propio y eliminar de su labor la impuntualidad. "Remplazar la hora boliviana con la hora Evo", dijo.



Morales les pidió responder a sus carteras en lo técnico, pero también actuar como un cuerpo político "frente a las agresiones políticas internas o externas", entre las que volvió a señalar a la derecha y a Estados Unidos.



En el listado han sido ratificados los ministros de Exteriores, David Choquehuanca; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Economía, Luis Arce Catacora; de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo; y de Educación, Roberto Aguilar; Pablo César Groux en Cultura y Turismo; Félix Cesar Navarro en Minería y Metalurgia, y Tito Rolando Montaño a cargo de Deportes.



Hay siete mujeres en la nómina. Además de Achacollo, entran al gabinete Ana Ramos en Desarrollo Productivo y Economía Plural, Virginia Velasco Condori en Justicia, Adriana Campero Nava en Salud, Maria Alexandra Moreira Lopez en Medioambiente y Agua, Tatiana Valdivia en Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y Marianela Paco Durán en Comunicación



Las sorpresas las dieron José Hugo Moldiz Mercado, que se incorpora como ministro de Gobierno y el cruceño Hugo Siles Nuñez del Prado a cargo de la cartera de Autonomías.



A nombre del gabinete, el ministro Choquehuanca tomó la palabra para hablar sobre las motivaciones éticas que deben tener los ministros.



En el discurso central, el presidente dijo: "No quisiera que en los ministerios todavía dijeran vuélvase mañana, vuélvase pasado. Álvaro, David y el ministro de la Presidencia sabe, algunos compañeros nos decían que es más fácil reunirse con el presidente que con algún ministro o ministra".



Explicó que cuándo existen demandas de algunos sectores y trata de informar eso a un ministro, lo tiene que buscar en su oficina. "Acá no se trata de hacerse buscar sino de hacerse encontrar con el pueblo boliviano", agregó.



Instó nuevamente a cambiar la llamada "hora boliviana" e instó a no usar su nombre para demorar el inicio de los actos. "No usen falsamente mi nombre para cualquier acto y segundo, no hagan esperar a la gente, eso no puede haber".



El gabinete de ministros queda conformado así:



Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca (ratificado)

Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana (ratificado)

Ministro de Gobierno, José Hugo Moldiz Mercado, sale Jorge Pérez.

Ministro de Defensa, Jorge Ledezma Cornejo. Sale Rubén Saavedra.

Ministro de Planificación del Desarrollo, René Gonzalo Orellana. Sale Viviana Caro.

Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora (ratificado)

Ministo de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez Fernández. Sale Juan José Sosa.

Ministra de Desarrollo Productivo, Ana Verónica Ramos Morales. Sale Teresa Morales.

Ministro de Obras Públicas, Miltón Claros Hinojosa. Sale Vladimir Sánchez.

Ministro de Minería, César Navarro (ratificado).

Ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori. Sale Sandra Gutiérrez.

Ministro de Trabajo, José Gonzalo Trigoso. Sale Daniel Santalla.

Ministra de Salud, Ariana Campero Nava. Sale Juan Carlos Calvimontes.

Ministra de Medio Ambiente, María Alexandra Moreira López. sale José Alberto Zamora.

Ministro de Educación, Roberto Aguilar (ratificado).

Ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo (ratificada).

Ministro de Autonomías, Hugo José Siles Núñez del Prado. Sale Claudia Peña.

Ministra de Transparencia, Lenny Tatiana Valdivia Bautista. Sale Nardi Suxo.

Ministro de Culturas, Pablo Groux (ratificado).

Ministra de Comunicación, Marianela Paco Durán. Sale Amanda Dávila.

Ministro de Deportes, Tito Montaño Rivera (ratificado).