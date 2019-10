Perú aprueba pedido de extradición de Belaunde

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú aprobó hoy el pedido de extradición del empresario Martín Belaunde Lossio a Bolivia, después de haber escuchado hoy los alegados de la Fiscalía y la Procuraduría del Estado por presuntos delitos de corrupción.



La sala presidida por el magistrado Jorge Salas Arenas e integrada por Elvia Barrios, Hugo Príncipe, José Negra y Víctor Malva analizó los argumentos presentados en una segunda audiencia, después de que el pedido fuera rechazado en febrero pasado.



El ministro de Justicia, Fredy Otárola, informó posteriormente que ya recibió la confirmación de que se aprobó el pedido por la presunta comisión de los delitos de peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir "El pueblo tiene que tener la confianza de que el Ejecutivo va a traer al señor Belaunde ante el Poder Judicial", declaró a la emisora RPP Noticias.



Otárola señaló que el cuadernillo de extradición aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y llegará "a más tardar el viernes" a manos de las autoridades bolivianas. Indicó que esto se hará porque el próximo sábado vence el plazo de detención domiciliaria preventiva que cumple Belaunde Lossio en La Paz.



Enfatizó, sin embargo, que los peruanos deben tener la "plena certeza" de que si se llega a un acuerdo "suspendemos la extradición y procede la expulsión.



Bolivia no puede expulsar a Belaunde



" El ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, señaló hoy que su país no puede expulsar a Belaunde Lossio porque el Tribunal Supremo de Justicia dispuso, a petición de autoridades de Lima, su detención preventiva con fines de extradición.



Choquehuanca dijo que para concretar una expulsión, Perú "tendría que retirar primero esta solicitud de detención preventiva", para que la Justicia boliviana analice el caso nuevamente.



Presuntos delitos de Belaunde



Belaunde Lossio, quien fue asesor del mandatario Ollanta Humala en la campaña de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.



Asimismo, la fiscalía acusa al empresario de haber recibido fondos públicos del gobierno regional de Ancash para la oficina de relaciones públicas y comunicaciones, conocida como La Centralita, que dirigía en esa zona del país.



El abogado de Belaunde Lossio, José Urquizo, negó que su defendido haya recibido fondos del gobierno regional de Áncash y alegó que el empresario pagaba a sus trabajadores para llevar adelante un proyecto de promoción de las actividades de Álvarez.



Un tercer país ofrece refugio a Belaunde



Sobre el probable riesgo de fuga, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó hoy que, la semana pasada, recibió la respuesta de "un tercer país, que no puedo decir el nombre, el cual nos indica que no lo va a dejar entrar".



Pérez Guadalupe dijo que "ya todos los países están en conocimiento" del pedido de captura en su contra, después de haber reiterado la alerta respectiva ante la Interpol.



El ministro agregó que si las autoridades bolivianas ponen a Belaunde Lossio en la frontera, "lo recibiremos inmediatamente para capturarlo".

A su turno, la esposa de Humala y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, comentó hoy que "todos están esperando que (Belaunde Lossio) pueda dar cuenta a las autoridades, independientemente de si es culpable o no".



La Corte Suprema de Justicia analizará el próximo viernes un pedido de ampliación de la extradición por el delito de lavado de activos.