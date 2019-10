Herzog: "Rezo todas las noches para que nadie escriba mi biografía"

El director alemán Werner Herzog dio este martes una charla en la Escuela Nacional de Teatro, ubicada en el Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz, donde dijo que jamás realizará una autobiografía sobre él.



"Rezo todas las noches para que nadie escriba mi biografía. Ni siquiera conozco el color de mis ojos. Apenas me miro al espejo para rasurarme y no cortarme. No quiero ver quién está detrás de esa cara", dijo Herzog.



El cineasta europeo llegó este martes a Bolivia para iniciar la producción de su nueva película Sal y fuego que será filmada en el Salar de Uyuni, en Potosí y Santa Cruz.



La película será un "thriller" romántico, cuyo personaje principal es una científica confrontada a los intereses económicos de una empresa frente a la defensa del medioambiente y ante el inminente peligro de una catástrofe global volcánica, según trascendió en febrero pasado.



El filme, que se rodará en Bolivia durante este mes y mayo próximo, también contará con escenas filmadas en una comunidad rural de Santa Cruz, según información del Ministerio de Culturas.