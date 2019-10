TSE ordena inhabilitar a asambleístas candidatos

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, informó que los Tribunales Departamentales Electorales (TDE) deben inhabilitar a los asambleístas nacionales que se inscriban como candidatos a algún cargo en las elecciones del 29 de marzo de 2015, excepto a gobernadores.



"La última parte de la circular dice que son responsables del cumplimiento de la circular los Tribunales Departamentales Electorales, no es que pueden, deben cumplir con sus responsabilidades e inhabilitar (a diputados y senadores inscritos como candidatos", exclamó la autoridad.



Explicó que la determinación se basa en la Constitución Política del Estado (CPE), que habla de residencia de dos años como mínimo por el lugar dónde se postula, no así de domicilio como presentaron algunos candidatos.



"Es muy probable que la aplicación de las normas no sea del agrado de muchos, pero no nos fijamos en eso (...) La Constitución establece principios de carácter general, no ingresa en detalles y con base en estas normas, no corresponde a diputados y senadores (ser candidatos) porque ellos trabajan en La Paz y no tienen residencia", aseveró Ovando.



Entre los más perjudicados con la disposición se encuentran Rebeca Delgado que busca la alcaldía de Cochabamba y Eduardo Maldonado, candidato en Potosí, ambas postulaciones quedarían nulas en cumplimiento a lo decidido por el TSE.



La circular señala que "los Asambleístas Nacionales (Senadores y Diputados) del período legislativo 2010-2015 no podrán ser candidatas o candidatos a subgobernadora o subgobernador, corregidora o corregidor, ejecutiva o ejecutivo seccional de Desarrollo, alcaldesa o alcalde, asambleísta regional y concejala o concejal municipal".