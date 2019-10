AC/DC inicia su gira con Axl Rose como vocalista

El público portugués descubría en primicia mundial el sábado por la noche la voz de Axl Rose, de Guns N" Roses, junto a la banda de hard rock AC/DC, que inicia una gira europea en Lisboa marcada por la ausencia de su cantante Brian Johnson, aquejado de problemas auditivos.



"¡Encantado de conoceros", lanzó el californiano de 54 años, sentado en una silla de metal a causa de una fractura en el pie y luciendo su habitual pañuelo bajo un sombrero, antes de interpretar el repertorio del grupo australiano con una voz segura, ligeramente menos saturada que la de Johnson.



Luces de bengala precedieron al grupo, que entró en escena entre las aclamaciones de sus seguidores, que abarrotaban el Passeio Maritimo de Algès, un inmenso espacio al aire libre al bordo del estuario del Tajo, en la capital portuguesa, capaz de acoger hasta 60.000 personas y que estaba casi al completo.



Axl Rose actuará con el grupo en los otros once conciertos programados en Europa. Brian Johnson "es un gran cantante, es un verdadero desafío" cantar en su lugar. "Intento hacerle justicia, para los fans", afirmó Axl Rose el viernes en la radio británica BBC 6 Music.



"Llamé el mismo día en que leí en la prensa que algo no iba bien con la audición de Brian", agregó.



El relevo fue anunciado a mediados de abril y sorprendió a todos sus seguidores. Los médicos advirtieron al cantante un mes antes que podría quedarse sordo si seguía actuando.



"Gran espectáculo de rock"



Para Johnson, que entró en AC/DC en 1980, tras la muerte del cantante Bon Scott, es un golpe duro. "Ese fue el día más oscuro de mi vida profesional", dijo en un mensaje para sus fans.



Conocido por su voz aguda y sus actuaciones donde pone a prueba sus cuerdas vocales, Johnson, de 68 años, aseguró que seguiría grabando en estudio.



Su sustituto apareció el jueves en un video al lado del cofundador de AC/DC, Angus Young, y del bajista Cliff Williams, prometiendo al público portugués "un gran espectáculo de rock".



El grupo estuvo ensayando durante dos semanas en Lisboa con su nuevo vocalista. "Empezó bastante bien, y fue mejorando. Espero llegar al final del primer concierto antes de ser despedido", ironizó Rose el viernes en una entrevista a la revista musical británica NME.

Los fans no obstante no parecían muy convencidos.



"Axl Rose no tiene nada que ver con Brian Johnson", lamentaba Marcos Vizoso, espectador español de 44 años y venido desde Galicia (noroeste) para hacer conocer AC/DC a su hija de 10 años.



"Habría querido mostrarle el grupo original". El organizador del concierto portugués ha tenido que enfrentarse a una serie de seguidores descontentos (de los que no dio cifras) a los que ha devuelto el precio del billete, como ha sucedido en las otras actuaciones europeas.



Pero también había seguidores entusiastas: "Axl Rose respeta mucho el grupo y tiene la voz (adecuada para ello)", afirmó Paulo Dias, de 48 años y procedente de Caldas das Rainhas (centro).



"Seguro, no puede reemplazar a Brian Johnson, pero Axl Rose es un buen cantante", agregó Francis Vega, de 48 años y llegado desde Canarias.



200 millones de discos



Los problemas de audición de Brian Johnson es el último de una serie de percances que han afectado a la banda, que acababa de reaparecer después de que uno de sus fundadores, Malcolm Young, se retirara, enfermo de demencia.



AC/DC también tuvo que encontrar sustituto para su batería histórico, Phil Rudd, condenado en julio en Nueva Zelanda por amenazas de muerte y posesión de estupefacientes. Desde entonces se encuentra en arresto domiciliario.



Pionero del hard rock, el grupo ha vendido más de 200 millones de discos desde 1973. Su álbum "Back in Black" (1980) fue uno de los más vendidos en la historia de la música AC/DC no ha dejado claro la duración del reemplazo de Axl Rose, teniendo en cuenta además que Brian Johnson no excluye volver a los escenarios si su problema auditivo mejora.



Después de los conciertos europeos, Axl Rose volverá a Norteamérica para la gira de Guns N" Roses, prevista en más de 20 grandes ciudades de Estados Unidos y Canadá.

?,

AC/DC salió esta noche de sábado a escena en Lisboa con Axl Rose como su nuevo cantante inmovilizado por una fractura de pie. La gira europea durará 11 conciertos más Angus Young, guitarrista de AC/DC en un momento del concierto de esta noche en Lisboa. Tras los problemas auditivos del vocalista Brian Johnson, AC/DC buscó en Axl Rose a un remplazo que esta noche fue puesto a prueba ante el público portugués Axl Rose estará con la banda por un tiempo, luego volverá a Estados Unidos para otra serie de conciertos con su banda original, Guns "n" Roses AC/DC ha vendido al menos 200 millones de copias de sus discos desde 1973.