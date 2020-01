Andrés Moreno: “Es difícil pensar en un nuevo negocio si no utiliza la tecnología”

La idea de tener un negocio propio no salió de su cabeza desde que estaba en la universidad. Tal fue la pasión y perseverancia que le puso a ese reto el venezolano Andrés Moreno que lo llevó a sacrificar los estudios para dedicarse de lleno a seguir ese sueño. Así nació Open English, considerada la escuela de inglés online más reconocida de América Latina. Desde 2007 ya se formaron allí unos 500.000 estudiantes. En estos 10 años, Moreno pasó de dormir en el sofá de un amigo, mientras conseguía inversionistas para su negocio, a estar al frente de una compañía que hoy está presente en 21 países.

En julio, Moreno cumplirá 35 años, ya es líder de más empresas y ahora disfruta de transmitir su experiencia exitosa por donde va. En Bolivia lo hará durante el seminario Éxito Bolivia, que se llevará a cabo en Santa Cruz (28 de junio), Cochabamba (29) y La Paz (30). Desde Miami, donde reside, cuenta parte del camino de logros y obstáculos recorrido.

—¿Qué conoce de Bolivia y qué espera de su primera visita?

Hemos tenido contactos con Bolivia desde el inicio de Open

English, tenemos muchos estudiantes bolivianos que nos siguen por internet, pero no había tenido la oportunidad de estar ahí en persona. Es un país importante dentro de nuestra operación latinoamericana. Hoy voy para hablarles de emprendimiento, un tema que me apasiona. Creo que Bolivia comparte el gran interés por emprender que hay en toda la región. Es un mercado con un largo camino aún por recorrer. Los problemas locales abren grandes oportunidades para iniciar negocios.

—¿Cómo nació Open English?

Soy venezolano y crecí dando vueltas por el mundo. Por el trabajo de mi padre en organismos internacionales estuve viviendo en nueve países, por eso tengo pasión por los idiomas. En Venezuela ingresé a la universidad para estudiar Ingeniería Mecánica.

No estaba muy contento y me cambié a Ingeniería de Producción. Faltando nueve meses para terminar dejé la universidad porque sentí esa hambre para emprender un negocio propio. Mis padres estaban muy desilusionados porque yo dejé la universidad. A mis 21 años, abrí la empresa Óptima, dedicada a la enseñanza del inglés a ejecutivos de compañías internacionales. Se llevaba profesores norteamericanos a países latinos. Sin embargo, vi que era un modelo de negocio de alto costo y poca expansión. En 2007 se me ocurrió la idea de llevar esto a internet. Había usado Skype y me di cuenta de la oportunidad de hablar gratis en línea. Trasladamos las clases a internet, y esa fue la semilla de Open English.

—¿Qué obstáculos enfrentaron en ese camino hacia el éxito?

En un ‘apartamentico’ en Caracas terminamos viviendo unas 22 personas, miembros de mi equipo de trabajo. Estábamos todo el día trabajando para construir la plataforma de Open English.

A los siete meses nos quedamos sin dinero y con muchas obligaciones financieras. Nos fue imposible levantar capital en América Latina. Si no hacíamos algo, el proyecto iba a fracasar. Entonces, un amigo me animó a ir a EEUU en busca de inversionistas ángeles. Me fui a California con 700 dólares. Tuve que dormir en el sofá de mi amigo por casi un año y poco a poco fui reuniendo capital de inversionistas. Logramos sobrevivir. Una vez listos, lanzamos dos avisos publicitarios divertidos en la TV. A la gente les gustó. La clave fue que digitalizamos un modelo tradicional y eso ayudó a llevar nuestro servicio a más gente.



—¿Ver a tus padres desanimados porque dejaste la universidad y dormir en un sofá prestado nunca te desmotivó?

Claro que fue difícil. Pasé por muchos momentos en los que de verdad casi tiro la toalla, pero gracias a la perseverancia y a la pasión seguí adelante. Recuerdo que cuando ya estaba en el avión rumbo a Silicon Valley sentía gran ansiedad. Llevaba solo 700 dólares y si no lograba conseguir financiamiento, no íbamos a poder seguir con el proyecto.

—¿Qué otras empresas está liderando actualmente?

Comencé con Open English y luego seguí con Next U, una universidad en línea que se enfoca en desarrollar las habilidades más requeridas hoy en el mercado laboral. Ofrecemos más de 20 carreras relacionadas con las áreas de tecnología digital y negocios. Se lanzó en 2015. Empezamos con 5.000 estudiantes, ahora tenemos 40.000. Nos fue tan bien que decidimos crear el holding Open Education. Desde allí estamos emprendiendo otros proyectos. Uno de ellos es Open English Junior, que ofrece clases al vivo a través de internet para niños entre 7 y 14 años de edad.

—¿El futuro está en las nuevas tecnologías o en qué otras áreas ve oportunidades de negocio?

Sí, hoy es difícil pensar en nuevos negocios sin que la tecnología esté presente. En América Latina hay muchas empresas que han logrado éxito local, pero que con un poco de tecnología se pueden digitalizar y crecer más rápido.

—¿Qué es el éxito para usted?

Éxito es sentir que uno está haciendo lo que le gusta. Eso, además, le permite generar su sustento económico y alcanzar el estilo de vida que quiere para sí mismo y para su familia.



—Y, ¿qué pasos básicos se debe seguir para alcanzar ese éxito?

En mis conferencias explico siete pasos y estos parten desde encontrar una idea de negocio que se adapte a las fortalezas de cada persona. Luego hay que transformar esa idea en un producto o servicio, buscar cómo financiarlo y hacerlo realidad. Seguir esa metodología para empezar un nuevo negocio no te asegura que serás exitoso, pero al menos mejora tus probabilidades de serlo. Adicionalmente, hay dos habilidades personales que influyen: perseverancia y pasión. A mí no me han salido las cosas ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera vez. A veces resulta a la décima vez. Hay que ser perseverantes e insistir. Hay que hacer las cosas con pasión, comunicarlo y compartirlo. Así se atrae buen equipo de trabajo e inversionistas.



—En breve cumplirá 35 años, ¿cuál es su rutina diaria?

Siempre estoy ocupado con el trabajo, pero muy entusiasmado a la vez por las nuevas oportunidades y desafíos que surgen. Hago ejercicios y mi alimentación es saludable.



—¿Qué extraña de Venezuela?

Extraño muchas cosas, menos mal que tengo mi familia cerca que todavía hace arepas y arroz con carne mechada (ríe). Solía ir una vez cada dos o tres meses. Estos últimos dos años he ido menos. Venezuela está pasando por un proceso difícil, pero tengo esperanza de que vamos a salir fortalecidos de esto para participar en el nuevo resurgimiento y crecimiento del país.