EEUU multa a cinco de los mayores bancos del mundo por manipulación

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que cinco de los mayores bancos del mundo tendrán que pagar en conjunto una multa de más de 5.700 millones de dólares por haber manipulado durante cinco años los cambios de las divisas a nivel internacional.



"Históricas" y "sin precedentes" fueron las palabras que utilizaron las autoridades del Departamento de Justicia para describir las multas a las entidades estadounidenses Citigroup, JP Morgan Chase; las británicas Barclays y Royal Bank of Scotland (RBS), y el banco suizo UBS.



Según la Justicia estadounidense, entre diciembre de 2007 y enero de 2013, los operadores encargados del cambio entre el euro y el dólar de Citigroup, JPMorgan, Barclays y RBS formaron un grupo, autodenominado "El Cartel", para manipular el mercado de divisas (Forex) donde cada día se mueven más de 5 billones de dólares, según datos del regulador británico.



"Casi todos los días durante cinco años usaron una sala de chat privada para manipular el tipo de cambio utilizando un lenguaje cifrado para ocultarlo", destacó en una rueda de prensa la fiscal general, Loretta Lynch.

La Justicia estadounidense afirma que el grupo de bancos manipulaba los dos principales indicadores para fijar el precio de las divisas: el European Central Bank fix, que sirve para medir el euro frente a otras divisas a las 13.15 horas de Reino Unido; y el World Markets/Reuters fix, destinado a medir el cambio entre dólares y libras a las 16.00 horas británicas.



Con estos indicadores, terceras partes elaboran una tasa fija de cambio diario con la que los ciudadanos efectúan los cambios de moneda.



Además, según la nota del Gobierno de EEUU, los miembros de "El Cartel" operaban sobre el cambio entre el euro y el dólar mediante acuerdos para suspender las licitaciones u ofertas de estas divisas, con los que evitaban mover el tipo de cambio en una dirección que no les beneficiara, se protegían entre ellos y dañaban a la competencia.



La actuación de los bancos, "como compañeros en vez de como competidores", para hacer que les favoreciera el tipo de cambio perjudicó a "incontables" inversionistas e instituciones de todo el mundo, incluyendo a otros bancos y clientes que confiaron en que el mercado generaría un cambio competitivo, según destacó Lynch.



Como resultado de esta investigación, que ha durado 19 meses, doce individuos han sido imputados por la manipulación del Libor y tres se han declarado culpables, según las autoridades estadounidenses, que evitaron dar más detalles sobre los individuos implicados porque la investigación todavía permanece abierta.



Deberán someterse a vigilancia



Del total de 5.775 millones de dólares que suman las sanciones, más de 3.000 millones son parte de una sanción penal que el Gobierno estadounidense acordó con las cinco entidades, que además deberán someterse a vigilancia durante tres años.



De forma paralela a la multa del Ejecutivo estadounidense, la Reserva Federal ha decidido imponer 1.800 millones de dólares en sanciones a estos cinco bancos y a otro más, Bank of America, que ha quedado al margen de las acusaciones del Departamento de Justicia.



Bank of America deberá pagar a la Reserva Federal 205 millones de dólares por "afectar a los precios de las transacciones de divisas en los Estados Unidos y en el mercado financiero internacional", destaca el escrito en el que el banco central impone las sanciones.



Cantidades



La mayor sanción recae sobre Barclays, que pagará en total unos 2.400 millones de dólares, incluidos 710 millones al Departamento de Justicia, 485 millones el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, 400 millones a la Comisión de Negociación de Futuros (CFTC), 342 millones a la Reserva Federal (Fed, banco central de EEUU) y 441 millones al regulador británico.



Por cantidades, se sitúa después Citigroup, que deberá de hacer frente a un total de 1.267 millones de dólares en multas y sanciones, 342 a la Reserva Federal y 925 al Departamento de Justicia por su manipulación del mercado internacional de divisas.



El siguiente banco sancionado es otro de los grandes en EEUU, JPMorgan, que deberá desembolsar pagos por 892 millones, de los que 342 deberá abonar al banco central estadounidense y 550, al Departamento de Justicia.



Por su parte, The Royal Bank of Scotland deberá pagar a la Fed 274 millones de dólares y al Departamento de Justicia, 395 millones, de manera que, en total, asume una sanción de 669 millones de dólares.



La entidad que menos tendrá que pagar será la suiza UBS, la primera en colaborar con las autoridades, que responderá a sanciones por un valor de 545 millones de dólares, de los que 203 abonará al Departamento de Justicia y 342, a la Fed.



La entidad helvética se ha declarado culpable de haber incurrido en malas prácticas en relación al tipo de interés en los préstamos entre bancos en Europa, conocido como Libor, según un comunicado del Departamento de Justicia.