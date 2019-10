Llamadas por WhatsApp y el reto para telefónicas

Desde que la aplicación WhatsApp habilitó las llamadas por internet, miles de personas que tienen un Smartphone la utilizan, no solo para realizar llamadas locales, sino para hacer llamadas de largas distancias, debido a la reducción del costo en comparación con la tarifa de las llamadas tradicionales.



Mario Durán Chuquimia, uno de los promotores del movimiento Más y mejor internet para Bolivia, considera que las operadoras de telefonía móvil que operan en el país deben reflexionar y cambiar su modelo económico pensando en sus usuarios para no sentir los efectos que puedan provocar el incremento de las llamadas por internet.



“Evidentemente el hecho de realizar llamadas a una fracción del costo que una llamada normal representa una gran ventaja para los usuarios y tiene el efecto contrario para las operadoras. Las telefónicas deberían cambiar su modelo de negocio actual basado en la economía de la escasez del internet, por uno que oferte planes de grandes volúmenes de datos a costos accesibles, internet de calidad”, explicó Durán Chuquimia.



Con 2 bolivianos hablas 94 minutos



De acuerdo con Bolivia-sms.com, se ha demostrado que en promedio con 2 bolivianos una persona puede hablar 94 minutos por WhatsApp, contra 1,4 minutos por llamada normal.



En Paraguay querían restringir el servicio



En Paraguay, el incremento de las llamadas por WhatsApp le empezó a pasar la factura las empresas telefónicas, que juntas pidieron la intervención a las autoridades, y ante la situación la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) les prohibió restringir los servicios de llamadas a través de Whatsapp o de otra aplicación similar para hacer llamadas mediante internet.



Bolivia no regulará WhatsApp



Luis Felipe Guzmán, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), aclaró que no se puede regular las llamadas por WhatsApp, tomando en cuenta que funciona a través de una aplicación de internet de libre acceso.



“Es una aplicación gratuita y tiene ciertas limitaciones en comunicación e interferencia, la ATT no va a regular porque es una aplicación. Los usuarios no pueden ni siquiera quejarse de que no funciona bien su WhatsApp, es decir eso no es regulado, es un libre acceso", aclaró Guzmán.