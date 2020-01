Las reformas estructurales en la justicia y en la salud son dos deudas históricas del actual modelo de gestión gubernamental con el pueblo boliviano a pesar de los esfuerzos. Los problemas que de momento emergieron en el seguro social (CNS) parecen agravarse tras la designación de un ingeniero en el cargo, el cual, legítimamente, debería corresponder, cuando menos, a un médico.

Las medidas paliativas que se dispusieron en razón del racionamiento de agua mitigaron las consecuencias de la escasez en los hogares paceños, pero no en los lugares donde una población significativa asiste para pedir no solo la cobertura del derecho a la salud, sino para que extiendan su derecho a la vida: los enfermos terminales.

Una planta de agua propia para nefrología, la construcción de un edificio de seis pisos con más de 70 máquinas dialisadoras, las nuevas salas de internación y trasplantes de órganos, además de los sistemas convencionales sobre las Diálisis Peritoniales Continuas Ambulatorias (DPCA) y las Automatizadas (DPA), son aún un sueño para la medicina en Bolivia, y no porque nuestros profesionales no estén capacitados para ello, sino por la falta de una ‘firma’ que concrete el proyecto del Anexo A en el Hospital Obrero N.º 1, rúbrica inexistente de parte de la gerencia general por la gestión paralizada a raíz de la reciente designación, tiempo que quizá no tienen los enfermos renales.

La SS.CC. N° 1052/01-R, del 28 de septiembre de 2001, tuteló la prestación irrestricta en el seguro social de los servicios de diálisis en resguardo del derecho a la salud y con las gestiones pertinentes se contaría con más de 100 máquinas, además de las sesiones de diálisis peritoniales (únicos) en Bolivia.

Es obligación de todo servidor público en salud mejorar sus servicios, el derecho a la salud por mandato constitucional (artículo 37) se constituye en la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado; es inconcebible que a raíz del cambio de autoridades estos proyectos no se concreten