Luis Chumacero: “Estamos en condiciones pésimas”

Sincero y a la vez reflexivo, el coronel Luis Chumacero reconoció las falencias de su unidad.

?

_¿Con cuántos alcoholímetros cuenta Tránsito para los controles en el departamento?

Estamos en condiciones pésimas. Los últimos accidentes nos han hecho dar cuenta de que nos podemos meter en problemas legales de credibilidad. Tenemos dos alcoholímetros que datan de hace unos 15 años aproximadamente.



_¿No pasó ya su vida útil?

Sí, porque necesita un reactivo para funcionar. Sin embargo el uso se ha ido distribuyendo con las probetas de reactivos que hay; pero sin embargo, ya tuvo algunas reparaciones hace cinco o seis años. Tenemos falencias.



_¿Le parece lógico atender a una población de cerca de tres millones de habitantes en estas condiciones?

No, desde todo punto de vista no es dable. La Policía tiene muchos desfases, hay dinero pero no se puede hacer gestión por muchas otras situaciones