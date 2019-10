Muñoz habla de diálogo y Morales pide explicación

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, calificó la Demanda Marítima boliviana como "un callejón sin salida", reiterando que fue "un error histórico" el que se acudiera a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Sin embargo, reveló que "en el mejor de los casos para Bolivia, (si el litigio en La Haya define) una negociación y Chile siempre ha estado dispuesta al diálogo, sí estamos dispuestos a reponer el dialogo sobre los 13 puntos", según radio Cooperativa.



Mientras que el presidente Evo Morales pidió que el Canciller chileno diga con que argumentos se invadió y arrebató la salida al mar al país. Ratificó que la acción militar, que cercenó la salida soberana al océano Pacífico, es un delito de lesa humanidad.



"Ese Canciller que nos diga que organismo internacional le dijo a Chile quiten el mar, invadan el mar, no hay eso. Invadir injustamente, siento que es un delito de lesa humanidad, así entiendo", manifestó el dignatario en un acto público en Cochabamba.



Las afirmaciones del ministro de Chile muestran que en el peor de los casos para su país, un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) depararía que se converse sobre el mar, algo que a su criterio "depende de (las) dos partes".



Evo se refirió a las cusas históricas del diferendo, señalando: "entonces qué organismo internacional, bajo que diplomacia internacional obligó a Chile a robarnos, a quitarnos nuestro mar". Explicó que no se solicita un "regalo" de territorio sino que se cumplan los "compromisos adquiridos" para un corredor soberano sin compensación territorial.



Además, el presidente se refirió a la corta visita al país del embajador en misión especial chileno, Gabriel Gaspar, "Han mandado una de sus grandes personalidades, estos días ha llegado, para tal vez confundir a Bolivia y todavía trata de agredir, provocar, diciendo que La Haya no va a obligar a ceder territorio".



El primer mandatario dijo que su Gobierno es "amplio", por eso se llamó a excancilleres y expresidentes para que aporten a la causa marítima. "Si algún partido neoliberal hubiera encabezado la demanda, nunca a nosotros nos hubieran convocado", aseveró.



Concluyó señalando que "siento que algunas autoridades de Chile tienen mucho nerviosismo, no tienen muchos planes" y reivindicó que el país está con todo el mundo en la búsqueda de justicia y la verdad, con la integración para lograr un corredor al mar.



