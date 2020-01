Lo hospitalizan tras esperar 10 días a su 'cita' en el aeropuerto

Un hombre holandés fue hospitalizado en China después de pasar diez días vagando por el aeropuerto de la ciudad de Changsha, sin apenas comer ni dormir, esperando a una mujer que conoció a través de Internet.



Según publica el diario español El País, Alexander Pieter Cirk, de 41 años, fue ingresado el 29 de julio por problemas en el corazón y en los riñones.



Cirk y la mujer, de apellido Zhang, se conocieron a través de una plataforma para encontrar pareja hace dos meses y mantenían un contacto "diario". Convencido de que la relación iba por buen camino, el holandés decidió recorrer los 4.500 kilómetros que separan Ámsterdam de Changsha y se presentó en el aeropuerto para conocerla. Pero cuando aterrizó Zhang no estaba esperándole.



El hombre, según explicó después a la prensa local, decidió permanecer en el aeropuerto porque no tenía suficiente dinero y porque tenía la esperanza de que su amada apareciera, detalla El País.



Las fotografías del hombre y su historia fueron compartidas en las redes sociales chinas, lo que atrajo la atención de la prensa local. Contactada por Hunan TV, Zhang aseguró que Cirk le había enviado días antes una fotografía con números y letras que podrían significar la referencia de un vuelo, pero ella "no logró entender" los detalles del encuentro. Además, la pareja había quedado en que Cirk viajaría a China el próximo año.



"Habíamos avanzado en nuestra relación, pero después me pareció que era un chico algo insensible. Un día me envió repentinamente una foto de unos billetes de avión, pero pensé que era una broma. No me dijo nada más", explicó Zhang.



Prueba de que la visita de Cirk cogió desprevenida a Zhang es que la mujer ni siquiera estaba en Changsha, sino en Zhengzhou -a más de 900 kilómetros- sometiéndose a una operación de cirugía estética. Durante su intervención y posterior recuperación no pudo ver los mensajes que el holandés le envió después de llegar a China, sostuvo.



Una vez en el hospital, ambos pudieron hablar de lo ocurrido por teléfono y se comprometieron a verse en otra ocasión, dado que Cirk tenía el billete de vuelta para este lunes y Zhang sigue recuperándose de la operación. "No he podido verla, pero siento que nuestra relación se ha fortalecido", aseguró el holandés a la prensa local. Zhang también dijo que su voluntad era continuar a pesar del malentendido.