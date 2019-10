Jorge Landívar Roca: “Respondo a Percy y no habrá discriminación con medios”

Lleva tres días en el cargo y aún no tiene escritorio, pero recibe a la prensa en una cómoda oficina del edificio central de la Alcaldía capitalina.



Está en proceso el diseño de la estructura que dará funcionalidad a esta nueva repartición y todavía no conoce con qué presupuesto contará, con lo que bromea que ni siquiera sabe cuánto será su sueldo.



A sus 67 años asegura que tuvo que negociar con su familia para volver a la política después de 14 años. Jorge Landívar habló ampliamente de su trayectoria y del papel que jugará dentro del gobierno municipal capitalino.



_¿Esta secretaría responde directamente al alcalde Percy Fernández?

Sí, es del poder ejecutivo.



_¿En cuánto tiempo se verán los cambios?

Lo primero que se ha hecho es reunir a todo el personal de comunicación, que estaba diseminado en las distintas secretarías, y darles tareas específicas. La instructiva del Ing. Fernández es que se tiene que aprobar de inmediato la nueva estructura.



_¿Cómo será el manejo publicitario en los medios?

La justicia es cuando uno trata a todos, sin privilegios ni discriminaciones.



Cuando fui ministro de Informaciones ese fue uno de mis lemas; tampoco hay que dejarse presionar por lo medios ni entrar en ese juego de decir: ‘Te doy publicidad, pero no me ataqués’, eso no va conmigo, no es mi forma de ser, me considero una persona honesta y correcta.



_¿Cómo será la relación con los medios de comunicación?

Antes hice un periódico, La Estrella del Oriente, y lo hice desde sus cimientos.



Tuve la oportunidad de traer gente especializada y entre las cosas que puedo decir y mostrar con mucha satisfacción es que cuando fui director de ese periódico se formó mucha gente, elevamos los sueldos de los periodistas que eran mal pagados en ese entonces.



Tengo una vivencia directa con el periodismo y eso me permite no solo entender cómo trabajan, sino saber cómo piensan y qué sienten. Conozco como se maneja la prensa y sé que voy a tener muy buena relación con los directores de los medios a quienes conozco personalmente, porque también, en algunos medios, he sido columnista.



_¿Por qué surge la necesidad de crear esta secretaría?

La creación es un poco simbólica, porque en los hechos de lo que se trata es de organizar y ordenar lo que era la dirección de comunicación, poner a una persona que tenga el nivel necesario para concentrar la información de las distintas secretarías.



Y como propósito final es definir junto con todos los secretarios y autoridades del municipio la línea que se tiene que seguir como respuesta a una política que está definida.



_¿Qué va hacer para llevar la información hasta el vecino?

Hay que organizar todo el sistema comunicacional de la Alcaldía. Por ejemplo, cada secretaría tiene una especie de nicho comunicacional y hemos visto que eso no es lo conveniente, porque muchas veces el propio secretario no es la persona que pueda informar



convenientemente lo que hace su despacho. Muchas veces se obliga a un secretario a responder ciertos cuestionamientos que hace un medio de comunicación y él se cohíbe o derrepente no lo atiende, y el que queda mal es el gobierno municipal.



Esta secretaría va a tener a su cargo la responsabilidad de mostrar la política grande hacia donde se dirige la Alcaldía en sus obras, en sus proyectos. Cuando se traten de temas específicos, el secretario tendrá que explicar con mucho detalle y especificidad el tema (...)



Hay quienes dicen que la arquitecta Angélica Sosa hace declaraciones como si fuera parte del ejecutivo municipal. He sido ministro de informaciones y conozco la independencia de poderes, pero también sé que dentro de esa interrelación entre el legislativo y el ejecutivo hay una política que la manejan juntos, y tiene que ver con la propuesta de ciudad.



Entonces no hay que extrañarse que la Arq. Sosa diga lo mismo que el Ing. Fernández o que en este caso la secretaría de comunicación, porque es parte de una política del municipio cruceño definida y trabajada como manda y ordena la ley



_¿Cómo se dio el acercamiento con el alcalde?

Con el Ing. Fernández somos amigos desde la niñez, hemos estado en las luchas cívicas y me tocó continuar una labor que él había empezado.



Es un hombre que por 1984 se sabía la Constitución Política del Estado de memoria, y entre esas cosas, tuvo la acuciosidad de interpretar el alcance en torno a los gobiernos departamentales, que le dio la posibilidad de iniciar el proceso de la descentralización administrativa, pero no tuvo el tiempo suficiente para plasmarlo en un decreto o proyecto de ley.



Cuando finaliza su gestión, me presenté como candidato a la presidencia del Comité pro Santa Cruz. Uno de mis objetivos fue continuar la labor del Ing. Fernández en la descentralización administrativa y junto con el doctor Marcelo Velarde Ortiz nos reunimos con el presidente de la República Hernán Siles Zuazo y se elaboraron dos decretos que pusieron en marcha la descentralización y desconcentración de muchas instituciones cruceñas, entre ellas Aasana Viru Viru.



Otro de mis propósitos fue recuperar la Alcaldía desde el concepto de autonomía, y si vale el término obligamos al doctor Óscar Barbery Justiniano a convocar a elecciones.



¿Cómo vuelven a juntarse en el trabajo?

Porque una de las cosas que él vio en función al crecimiento que ha tenido Santa Cruz de la Sierra es que todo lo que estaba haciendo este municipio no llegaba a ser suficientemente informado a la ciudadanía.



Es importante mostrar las obras del Ing. Fernández y por eso necesitaba otro tipo de comunicación, de ahí surge la necesidad de crear una secretaría. Algunas personas vieron que yo podía ser la persona, y el propio Ing. Fernández tuvo la inspiración de invitarme.



_¿Cómo se podrá mejorar la relación del alcalde con el ciudadano?

Cada persona tiene su carácter. Muchas veces la prensa insiste mucho en las respuestas y eso hace que uno tenga una forma de responder.



Me considero mucho más tranquilo, más político. El ingeniero Fernández es más cívico, más ciudadano, piensa más como ingeniero mientras que yo pienso más como ingeniero político, esa es la diferencia